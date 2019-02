Avis aux médias - Lancement du 28e Mois de l'histoire des Noirs à l'Hôtel de ville de Montréal





MONTRÉAL, le 1er févr. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les représentants des médias au lancement de la programmation du 28e Mois de l'histoire des Noirs dès 17 h aujourd'hui, à l'hôtel de ville.

Cet événement aura lieu en présence du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette, du président de la Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs, M. Michael Farkas, et des porte-paroles du Mois de l'histoire des Noirs, Mme Pat Dillon-Moore et Mme Marième N'Diaye. Les 12 lauréates de l'année seront également présentes et signeront le livre d'or de la Ville de Montréal.

Le lancement aura lieu à compter de 17 h, dans le hall d'honneur de l'Hôtel de ville.

Date : Le vendredi 1er février 2019



Heure : 17 h



Lieu : Hall d'honneur

Hôtel de ville de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 07:00 et diffusé par :