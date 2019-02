Le Prix Zayed pour le Développement durable lance l'appel à candidatures pour l'édition 2020





Le prix mondial novateur des ÉAU lance un appel tout aussi mondial aux organisations et aux lycées pour qu'ils présentent leurs solutions et projets dans le développement durable

Les candidatures pour l'édition 2020 du Prix Zayed pour le Développement durable sont ouvertes Le prix mondial novateur des ÉAU qui récompense l'innovation, l'impact et l'inspiration dans les solutions de développement durable a annoncé que du 30 janvier au 30 mai, il inviterait les organisations et les écoles à déposer leurs projets dans l'une de ces cinq catégories : Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Lycées mondiaux.

Créé en 2008 et exploitant l'héritage du père fondateur des Émirats arabes unis, le Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane, le prix a vu ses lauréats exercer un impact positif direct et indirect sur plus de 318 millions de personnes à travers le monde. Auparavant connu sous le nom de Prix Zayed pour l'énergie future, en avril 2018, dans le cadre d'une démarche stratégique pour élargir sa portée, le prix va au-delà de son cadre initial axé sur l'énergie pour se concentrer sur les priorités mondiales en matière de développement durable.

Les cinq catégories du prix sont conçues pour correspondre de près aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et récompenser les organisations mondiales qui donnent les moyens et renforcent les communautés défavorisées, tout en incitant les écoles à former la prochaine génération des leaders sur la question du développement durable.

La portée de chaque candidature peut varier, mais voici quelques exemples de solutions gagnantes et de projets scolaires : facilitation de l'accès aux technologies de la santé dans les régions rurales, amélioration de la sécurité alimentaire et encouragement d'une agriculture durable, amélioration de l'accès à l'énergie pour les communautés non raccordées, offre de solutions abordables d'eau potable et d'assainissement, et amélioration de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation.

Avant le lancement, S.E. le Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministre d'État des Émirats arabes unis et directeur général du Prix Zayed pour le Développement durable, a déclaré : « Le fait que le prix récompense un ensemble plus large de solutions de développement durable a marqué une étape importante dans son évolution, en accord avec la vision des dirigeants émiratis qui consiste à soutenir les idées et les efforts orientés vers la construction d'un futur durable. Inspirés par la vision du Cheikh Zayed en matière de développement durable et d'humanitaire, le prix récompense désormais plus d'innovations, touche plus de communautés et souligne davantage la priorité de l'impact humain dans tout ce que nous entreprenons ».

« Forts de ces 11 années où le prix a récompensé des innovations exceptionnelles, nous espérons continuer d'attirer et de mettre en avant les pionniers du développement durable dans le monde, tout en encourageant un programme qui favorise une approche intégrée visant à résoudre les défis mondiaux sur ce sujet », a-t-il ajouté.

Le Prix Zayed pour le Développement durable intègre un processus d'évaluation en trois étapes, à commencer par un audit préalable mené par un cabinet de conseil international réputé dans le domaine de la recherche et de l'analyse. Les candidatures retenues sont ensuite évaluées par un comité de sélection afin de déterminer les finalistes. Parmi ces finalistes, un jury sélectionne les gagnants, dans les cinq catégories, y compris les écoles primées dans six régions du monde. Ces régions sont les Amériques, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Europe et l'Asie centrale, l'Asie du Sud, et l'Asie de l'Est et le Pacifique.

Les critères d'évaluation pour les catégories Santé, Alimentation, Énergie et Eau sont les suivants :

Impact : les résultats significatifs et concrets sur la qualité de vie des personnes.

Innovation : les caractéristiques distinctives qui changent la donne et le potentiel pour catalyser des opportunités qui auront un impact positif perturbateur et un changement transformateur.

Inspiration : la capacité à amplifier les résultats du projet au cours de la prochaine décennie et à en inspirer d'autres.

Dans la catégorie Lycées mondiaux, les projets doivent être conçus pour avoir un impact positif sur l'éducation, notamment en donnant accès à une éducation de qualité et en garantissant que les élèves acquièrent des compétences clés et de meilleures capacités pour atteindre leurs objectifs. De même que pour les autres catégories, chaque projet doit dans l'idéal démontrer des approches nouvelles et innovantes, et être une source d'inspiration pour les autres.

Les lauréats du prix Zayed pour le Développement durable 2020 seront annoncés lors de la cérémonie annuelle de remise des prix qui se tiendra à l'occasion de la Semaine du développement durable d'Abou Dabi, en janvier prochain.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse http://www.ZayedSustainabilityPrize.com.

