/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La NBA, La Financière Sun Life et les Repaires jeunesse du Canada font équipe pour lancer un nouveau programme de basketball au Québec/

QUI : Leah MacNab, directrice principale, marketing et partenariats, NBA Canada Jacques Goulet, président, Financière Sun Life Canada Mathieu Chantelois, vice-président, marketing et développement, Repaires jeunesse du Canada 30 jeunes...

Alors que la marque affirme ses engagements et concrétise sa transition vers plus de naturalité, avec le lancement en 2019 d'une gamme de soins de la peau biologiques certifiés Ecocert accessible, Garnier s'associe à la Fondation GoodPlanet. ...

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) s'inquiète des propos du premier ministre François Legault, qui estime raisonnable de dégager des économies de 838 millions $ en un an sans nuire aux services à la...

L'UIMM La Fabrique de l'Avenir, qui a retenu Makheia en mars 2018 pour la conception et la réalisation de son jobboard à destination de ses entreprises adhérentes, a lancé son nouveau portail emploi : lindustrie-recrute.fr (Logo:...

Callidus Capital Corporation (« Callidus » ou la « Société ») a déclaré aujourd'hui qu'elle avait conclu la transaction de vente précédemment annoncée de la division des produits de base de C&C Resources Inc. (« C&C »), moyennant une contrepartie...