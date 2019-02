La Monnaie royale canadienne souligne 40 ans de leadership et d'innovation en lançant une édition anniversaire de sa pièce d'investissement Feuille d'érable en or de renommée mondiale





OTTAWA, le 1er févr. 2019 /CNW/ - Forte de 40 ans d'innovation et de succès commercial, la Monnaie royale canadienne est fière de lancer une édition spéciale 40e anniversaire de sa Feuille d'érable en or, une pièce d'investissement que l'industrie mondiale des métaux précieux considère maintenant comme étant la référence à laquelle doivent se mesurer toutes les autres pièces d'investissement en or.

Lorsque la Feuille d'érable en or a vu le jour en 1979, dans le cadre d'un projet pilote visant à transformer de l'or canadien en pièce d'investissement en or pur, bien peu de gens auraient pu prédire le succès aussi éclatant que durable de cette pièce acclamée, comptant à ce jour près de 30 millions d'onces vendues. Quarante ans plus tard, la Feuille d'érable en or est la pièce d'investissement en or la plus populaire au monde, dotée de multiples caractéristiques de référence dont une pureté inégalée, des microgravures au laser et la technologie anti-contrefaçon ADN pour produits d'investissement. La Monnaie commencera à expédier cette pièce de 1 oz en or pur à 99,99 % édition limitée ce mois-ci à ses distributeurs officiels de produits d'investissement.

« La Monnaie royale canadienne est extrêmement fière d'avoir su s'imposer comme chef de file du marché mondial, en rehaussant constamment le degré de pureté et de sûreté de sa pièce d'investissement Feuille d'érable en or, a déclaré Jennifer Camelon, présidente intérimaire de la Monnaie royale canadienne. Notre Feuille d'érable en or 40e anniversaire rend aussi hommage au talent et à l'ingéniosité de nos employés, qui ont permis à la Monnaie d'offrir à nos clients la meilleure pièce d'investissement en or au monde. »

Conçue pour souligner une réussite purement canadienne, la pièce spéciale Feuille d'érable en or 40e anniversaire est entièrement faite d'or extrait, de manière responsable, de mines canadiennes. Son revers comporte une magnifique gravure de la célèbre feuille d'érable à sucre signée Walter Ott, à laquelle s'entremêle le nombre 40, motif mis en valeur par des finis contrastants. L'avers familier, à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt, porte la double date 1979?2019.

Comme la pièce d'investissement Feuille d'érable en or pur à 99,99 % à laquelle elle rend hommage, cette pièce anniversaire possède un fini distinctif composé d'un éventail de lignes radiales méticuleusement usinées. Le motif au revers comporte une marque de sécurité microgravée en forme de feuille d'érable dans laquelle est inscrit le nombre « 19 », année d'émission de la pièce.

Cette pièce, d'une valeur nominale de 50 $ et dont le tirage mondial est limité à 15 000 exemplaires, se vend à l'unité, en tube de 25 pièces ou en boîte (monster box) de 500 pièces.

Vous trouverez des images de cette nouvelle pièce ici.

Conformément au modèle de distribution privilégié par les principaux émetteurs de produits d'investissement du monde, la Monnaie ne vend pas ses produits d'investissement directement au public. Les acheteurs désirant se procurer les nouvelles pièces d'investissement en or et en argent sont priés de communiquer avec un marchand de produits d'investissement de bonne réputation.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 06:30 et diffusé par :