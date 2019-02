Panasonic et World Vision lancent un projet de solutions hors réseau dans le comté de Narok, au Kenya





World Vision et Panasonic Corporation ont lancé un projet de solutions hors réseau dans le comté de Narok, au Kenya. Panasonic a fait don de stations d'alimentation électrique, de dispositifs de stockage d'énergie solaire, de lanternes solaires et d'autres équipements d'éclairage lors de la cérémonie de lancement du 31 janvier 2019 dans la communauté Ilkimati de Narok.

Les solutions hors réseau font partie des initiatives de responsabilité sociale que prend Panasonic pour célébrer le centenaire de sa fondation. Le nouveau projet cible les collectivités d'Asie et d'Afrique comptant une large population hors réseau. Dans ces zones, Panasonic travaillera avec des ONG qui s'efforcent de résoudre les problèmes de société. Au Kenya, World Vision met en oeuvre ce projet de deux ans en tant qu'organisation partenaire (pour en savoir plus sur le projet : http://panasonic.net/sustainability/en/power/solution/).

Le projet acheminera de l'électricité générée par l'énergie solaire dans une région du comté de Narok qui n'est pas connectée au réseau électrique national. Selon le recensement de la population et du logement au Kenya, 22,7 % des ménages du pays sont raccordés au réseau électrique national. Dans le comté de Narok, toutefois, seuls 5,6 % des ménages sont couverts.

Plus précisément, le nouveau projet a fourni deux stations solaires et du matériel d'éclairage à l'école primaire d'Ilkimati et au dispensaire d'Enkutoto. Ils ont également reçu des dispositifs de stockage solaire. En outre, Panasonic a fait don de lanternes solaires à 150 ménages de la communauté. Dans le but d'améliorer le bien-être des enfants et des communautés dans cette région éloignée.

Pour renforcer la durabilité du projet, les bénéficiaires recevront une formation de base sur l'électricité et le système, ainsi que sur la maintenance des équipements par le projet.

Une fois l'électricité solaire déployée dans la région, World Vision aidera la communauté à gérer des activités génératrices de revenus, telles que l'élevage de volaille et le jardinage scolaire, qui seront entièrement équipées de kits d'irrigation goutte à goutte fonctionnant à l'énergie solaire. Ils organiseront également des camps de lecture qui feront usage du système d'éclairage solaire pour améliorer les compétences en alphabétisation des enfants et des adultes.

De plus, la fourniture de lanternes solaires en tant qu'alternatives au kérosène améliorera l'état de santé de la communauté Ilkimati en la protégeant de la pollution de l'air intérieur.

Les technologies solaires permettront à la communauté de diversifier ses activités génératrices de revenus et de s'aventurer dans de nouveaux domaines, tels que la culture de fruits et de légumes, et l'aviculture à l'aide d'un incubateur pour oeufs de poule. En outre, la disponibilité de l'électricité permettra aux personnes de prolonger leurs heures de travail, augmentant ainsi les revenus de la famille.

Depuis 2006, World Vision gère dans le comté de Narok (Ilaramatak) un programme de développement à long terme visant à améliorer l'éducation, la santé, la nutrition et le bien-être des enfants de la région. Le programme cible une population de 4 443 adultes et 6 919 enfants.

Détails de la donation

Stations solaires : 2 unités (école primaire d'Ilkimati / dispensaire d'Enkutoto)

Stockages solaires : 7 unités (église) | Lanternes solaires : 150 unités (150 ménages dans la communauté)

Et un autre équipement d'éclairage

À propos de World Vision

World Vision est une organisation humanitaire chrétienne internationale qui se dédie à aider les enfants, les familles et les communautés du monde entier. Elle permet aux communautés de réaliser leur plein potentiel en s'attaquant aux causes de la pauvreté et des injustices les affectant.

L'organisation collabore avec les communautés, les gouvernements, les sponsors, les donateurs et les entreprises pour concrétiser sa stratégie mondiale, Our Promise 2030 (Notre promesse 2030), qui vise à bâtir un avenir meilleur pour les enfants vulnérables du monde entier.

L'objectif stratégique (2016-2020) de World Vision au Kenya est de contribuer à accroître la protection, la participation et le bien-être des 2,6 millions d'enfants les plus vulnérables et de 14 millions d'enfants, grâce à un impact politique d'ici 2020. Pour en savoir plus sur la mission de World Vision au Kenya : https://www.wvi.org/kenya

À propos de Panasonic

Panasonic Corporation est un leader mondial dans le domaine du développement de technologies et de solutions électroniques diverses, destinées aux clients des secteurs de l'électronique grand public, du logement, de l'automobile et des entreprises B2B. La société, qui célébrera son 100e anniversaire en 2018, s'est étendue à l'échelle mondiale. Elle exploite actuellement 591 filiales et 88 sociétés associées à travers le monde, et a enregistré un chiffre d'affaires net consolidé de 7,982 billions JPY pour l'exercice clos le 31 mars 2018. Ayant pour vocation d'établir une nouvelle valeur grâce à l'innovation au travers de ses divisions, la société utilise ses technologies afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients.

Pour en savoir plus sur Panasonic, consultez les sites : http://www.panasonic.com/global.

Projet des solutions hors réseau http://panasonic.net/sustainability/en/power/

Source : https://news.panasonic.com/global/topics/2019/65478.html

Liens connexes

Projet de solutions hors réseau

http://panasonic.net/sustainability/en/power/solution/

[VIDEO] Le projet de solutions hors réseau

https://channel.panasonic.com/contents/24062/

ÉLECTRICITÉ ! - Panasonic Global

http://panasonic.net/sustainability/en/power/

Activités de citoyenneté d'entreprise :

https://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/citizenship.html

Portail du 100e anniversaire de Panasonic

https://www.panasonic.com/global/100th.html

Créer un monde meilleur grâce aux «?objectifs de développement durable?» (01 nov. 2018)

https://news.panasonic.com/global/stories/2018/62660.html

« Rapport annuel 2018 » de Panasonic et rapport RSE / Environnement publié (31 août 2018)

https://news.panasonic.com/global/topics/2018/60767.html

Panasonic lance un projet de solutions hors réseau au Myanmar pour célébrer son 100e anniversaire (16 juillet 2018)

https://news.panasonic.com/global/topics/2018/59236.html

[Communiqué de presse] Panasonic lance un projet de solutions hors réseau pour marquer son centenaire (23 avril 2018)

https://news.panasonic.com/global/press/data/2018/04/en180423-2/en180423-2.html

À l'occasion de son 100e anniversaire, Panasonic réalise son projet « 100 Thousand Solar Lanterns » qui fournit un éclairage à des collectivités hors réseau à l'échelle mondiale (30 janvier 2018)

https://news.panasonic.com/global/stories/2018/54520.html

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 06:15 et diffusé par :