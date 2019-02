À vos pouces, prêts, déroulez! Le concours Déroule le rebord pour gagner(MD) sera de retour le 6 février 2019





Pour la première fois, vous pourrez dérouler pour gagner l'un des 40 VUS compacts Jeep® Compass

TORONTO, le 1er févr. 2019 /CNW/ - Préparez-vous à dérouler : le 6 février, le concours Déroule le rebord pour gagnerMD de Tim Hortons® sera de retour, dans une formule plus emballante que jamais! Pour la première fois, Tim Hortons® s'est associé à Jeep® pour vous offrir la chance de remporter l'un des 40 VUS compacts neufs Jeep® Compass.

« Notre but est de rendre le concours toujours plus intéressant chaque année. », reconnaît Jorge Zaidan, chef du marketing chez Tim Hortons® Canada. « On veut que l'édition de cette année soit la plus emballante - et légendaire - à ce jour, grâce aux nouveaux prix offerts et aux moments uniques qui incarnent toute la magie de Déroule le rebord pour gagnerMD. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Tim Hortons et de combiner deux marques emblématiques dans le cadre d'un concours qui est devenu une vraie tradition au pays. », souligne Bill Levasseur, vice- président, Ventes et marketing chez FCA Canada. « Cette année, les participants pourront remporter l'un des 40 VUS Jeep® Compass offerts. Redessiné pour être au sommet de sa catégorie, le Compass est un véhicule utilitaire sport parfaitement adapté aux besoins des Canadiens, grâce à sa traction 4x4 toute saison, son style, ses composantes technologiques et ses caractéristiques de sécurité avancées. »

Les gobelets du concours Déroule le rebord pour gagnerMD font peau neuve cette année. L'immanquable logo jaune du concours y figure toujours, mais les prix y sont maintenant plus en évidence, avec un arrière-fond de confettis multicolores.

Exercices pour les pouces

Parallèlement au lancement de l'édition 2019 de Déroule le rebord pour gagnerMD, Tim Hortons® a aujourd'hui publié sur ses comptes de réseaux sociaux une vidéo proposant des exercices pour les pouces. Cette vidéo présente divers exercices qui permettront à vos pouces d'être en parfaite condition pour le concours.

La campagne Déroule le rebord pour gagnerMD débutera le 6 février avec de nouvelles publicités et du contenu créatif emballant sur les réseaux sociaux.

Déroule le rebord pour gagnerMD aura lieu du 6 février au 17 avril 2019 ou jusqu'à épuisement des gobelets du concours. Les prix pourront être réclamés jusqu'au 3 mai 2019. Les règlements du concours, les chances de gagner et les renseignements sur les prix sont disponibles aux restaurants Tim Hortons® ou à www.deroulelerebordpourgagner.com. Vous pouvez participer à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #DérouleLeRebord.

À propos de TIM HORTONS®

Tim Hortons®, qui fait partie de Restaurant Brands International, est l'une des plus importantes chaînes de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture de son tout premier restaurant au Canada en 1964, Tim Hortons® satisfait les goûts variés de nombreux consommateurs grâce à son menu qui propose du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés spécialisés, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. Tim Hortons® exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise Tim Hortons®, veuillez consulter le www.timhortons.com.

À propos de la marque Jeep

Fort de 75 ans d'expertise légendaire, Jeep est l'authentique VUS qui offre à ceux et celles qui ont soif d'aventure des capacités, un savoir-faire et une polyvalence incomparables. La marque Jeep vous invite à vivre votre vie dans toute sa splendeur grâce à une gamme de véhicules vous offrant la paix d'esprit nécessaire pour entreprendre toute aventure avec confiance.

La gamme de véhicules Jeep comprend le Cherokee, le Compass, le Grand Cherokee, le Renegade et le Wrangler. Pour répondre aux besoins des consommateurs du monde entier, les modèles Jeep vendus à l'extérieur de l'Amérique du Nord sont disponibles avec siège conducteur à gauche ou à droite, et avec propulsion à essence ou au diesel.

