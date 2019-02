Tecsys poursuit son expansion européenne avec l'acquisition de PCSYS A/S





MONTRÉAL , 01 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), entreprise montréalaise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui l'acquisition de PCSYS A/S, une entreprise technologique danoise. Fondée en 1990, PCSYS est un chef de file européen en matière de solutions de logiciels et d'équipements pour la gestion d'entrepôt, du transport et de systèmes d'étiquetage. PCSYS soutient plus de 1 000 entreprises dans leurs efforts pour réaliser l'excellence dans la chaîne d'approvisionnement en utilisant une technologie robuste pour leur permettre de gérer des exigences évolutives et d'adopter de nouvelles stratégies de productivité et d'économies.

« PCSYS a trouvé en Tecsys une entreprise qui, comme elle, fait passer le client d'abord, et nous sommes fiers d'accueillir ses employés dans notre équipe grandissante. Les solutions PCSYS sont très appréciées sur les marchés d'Europe et d'ailleurs, et maintenant que nous avons unifié nos forces, nous sommes heureux de pouvoir poursuivre la tradition de développement collaboratif de logiciels de PCSYS et son service à la clientèle », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys.

Ces dernières années, Tecsys a amorcé un élan mondial dans de nouveaux marchés et secteurs, notamment avec l'acquisition de OrderDynamics en novembre 2018. En plus de l'acquisition de ce chef de file du logiciel de gestion des commandes de détail distribuées, Tecsys a également lancé une nouvelle image de marque en janvier 2019.

« Tecsys vit une période particulièrement stimulante », poursuit M. Brereton. « Notre objectif de pourvoir à l'excellence de la chaîne d'approvisionnement est un concept puissant pour les entreprises de plusieurs industries du monde entier. L'ajout de PCSYS, ses employés très compétents et ses solutions éprouvées, vient renforcer plus encore notre position, surtout sur le marché européen. »

« Au nom de l'équipe de PCSYS, je suis vraiment enthousiasmé par les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nos clients et nos employés dans le cadre de la famille Tecsys. Maintenant que nous formons une seule entreprise, les solutions de Tecsys et de PCSYS pourront conquérir de nouveaux marchés, et ensemble, nous composerons un partenariat de chaîne d'approvisionnement plus fort pour les clients existants et potentiels du monde entier », a affirmé Klaus Juhl, chef de la direction et partenaire de PCSYS

Tecsys a acheté 100 % des actions de PCSYS pour un prix d'achat total de 67,0 millions DKK (couronnes danoises), (soit environ 13,7 millions $ CA), sous réserve d'ajustements. Tecsys a financé le prix d'achat avec un prêt à terme de 12,0 millions $ CA et des espèces. Pour son exercice financier se terminant le 30 septembre 2018, les revenus et le bénéfice d'exploitation de PCSYS étaient de 75,3 millions DKK (environ 15,4 millions $ CA) et de 9,0 millions DKK (environ 1,8 million $ CA), respectivement*. Étant donné les résultats financiers passés de PCSYS, Tecsys pense que l'acquisition aura une incidence immédiate sur les résultats d'exploitation.

*États financiers préparés conformément à la loi danoise sur les états financiers.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

