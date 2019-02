ESI Group nomme sa nouvelle Directrice Générale Cristel de Rouvray





ESI Group (FR0004110310 ? ESI), leader et pionnier des solutions de prototypage virtuel, annonce l'arrivée de Cristel de Rouvray au poste de Directrice Générale à compter du 1er février 2019. Cristel de Rouvray, 42 ans, précédemment Administratrice du groupe et Directrice d'une association à but non-lucratif américaine, succède à Alain de Rouvray, fondateur de la société, qui en reste Président.

Cristel de Rouvray bénéficie déjà d'une longue expérience du groupe, acquise par son activité au sein du Conseil d'administration où elle siège depuis 1999. Elle y aura notamment occupé les fonctions de « Board Leader », Présidente du comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance, Coordinatrice du plan de succession et Présidente d'un comité opérationnel en charge des ressources humaines. Son rôle dans l'élaboration et le soutien des décisions de développement ainsi que dans la gestion des talents d'ESI Group aura été fondamental. Ces expériences lui ont permis de nouer des liens forts avec l'écosystème industriel, le Conseil d'administration, le Comité exécutif, et de créer les interactions nécessaires à la transformation du groupe entre la gouvernance, la stratégie et les opérations. Cristel de Rouvray possède ainsi une connaissance approfondie de l'expertise d'ESI et de son marché, des collaborateurs et de la culture d'ESI Group.

Alain de Rouvray, Fondateur et Président, commente : « Au terme d'un processus pluriannuel de préparation de ma succession en tant que Directeur Général du groupe, le conseil d'administration a décidé que Cristel se présente comme la meilleure candidate pour occuper ce poste. Sa connaissance approfondie de l'entreprise, son engagement au cours des 18 dernières années, ses remarquables compétences en gestion et en stratégie ainsi que ses bonnes relations avec l'équipe de direction sont des atouts essentiels pour faire progresser l'entreprise et tirer parti des opportunités majeures qui s'offrent à nous. Je compte bien sûr soutenir activement Cristel afin d'assurer le maintien de notre culture de l'innovation ainsi que notre éthique commerciale et sociale dans cette transition, en aidant notre nouvelle équipe de direction à évoluer dans une industrie en profonde transformation. »

Cristel de Rouvray déclare : « Je suis particulièrement enthousiaste et honorée d'accepter ce mandat de Directrice Générale, notamment dans ce contexte de transformation visant à nous positionner comme le partenaire essentiel des industriels dans leur quête du zéro essai réel, zéro prototype réel. Au fil des décennies, ESI Group s'est constitué un réservoir de talents unique, une crédibilité commerciale forte en soutien de solutions technologiques innovantes, largement reconnues par nos pairs et clients. Mon rôle et celui de notre nouvelle génération de dirigeants, avec l'appui du conseil d'administration et de son Président, est de libérer ce potentiel, pour poursuivre notre mission stratégique et socialement responsable : permettre à l'industrie d'innover face aux attentes croissantes en matière de sécurité, de durabilité et de pertinence de leurs produits. »

Parallèlement, au cours des 14 dernières années, Cristel de Rouvray a occupé des postes de direction au sein de College Track, une organisation à but non-lucratif américaine, fondée par Laurene Powell Jobs. Celle-ci est reconnue pour l'excellence dont elle fait preuve en aidant les jeunes des quartiers défavorisés dans l'obtention de leur diplôme universitaire (plus de 3000 à ce jour). En travaillant en étroite collaboration avec le PDG et le conseil d'administration de College Track sur la stratégie et son exécution, elle a agi comme un catalyseur permettant de générer une croissance décuplée sur la dernière décennie.

Cristel de Rouvray est dotée d'une double nationalité française et américaine. Elle est titulaire d'un Bachelor en économie, d'un Master « International Policy Studies » de l'Université de Stanford où elle a été diplômée Phi Beta Kappa et d'un doctorat en économie de la London School of Economics où elle a obtenu le prix de la meilleure thèse dans son domaine.

