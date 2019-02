Epsilon nomme Colin Whitbread à titre de directeur général du service et des opérations





L'ancien directeur de l'exploitation de la division technologie de TalkTalk s'affairera à rehausser les opérations et l'expérience du service d'Epsilon, alors que la société sert un nombre grandissant de secteurs d'activités.

SINGAPOUR, 1 février 2019 /CNW/ - Epsilon, un prestataire privé de services de communications mondiales, nomme Colin Whitbread à titre de directeur général du service et des opérations. La nomination marque une nouvelle phase de croissance pour Epsilon alors que la société accélère son expansion au sein de nouveaux segments de marché et offre l'excellence en matière de service à la clientèle à un nombre croissant d'entreprises axées sur la réseautique.

Whitbread dirigera les équipes mondiales de technologie, service et opérations depuis le bureau londonien d'Epsilon. Il aura la responsabilité de mettre en oeuvre la transformation de l'innovation technologique de la société et d'atteindre de nouveaux sommets sur le plan de l'expérience client pour l'entreprise mondiale. Whitbread compte plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie, lui qui a occupé des postes de haute direction. Récemment, il était directeur de l'exploitation de la division technologie de TalkTalk, une entreprise PLC de premier plan au Royaume-Uni dans le domaine des communications.

« Colin s'est illustré à maintes reprises dans la mise en oeuvre de transformations d'entreprises et dans l'établissement de prestation de services axés sur le client au sein de notre industrie. Sa nomination survient à un moment crucial pour notre entreprise, alors que nous prenons de l'expansion pour servir les acteurs des segments OTT, les sociétés XaaS ainsi que les entreprises et les prestataires de services gérés, notamment », soutient Jerzy Szlosarek, chef de la direction à Epsilon. « Colin jouera un rôle important dans notre transformation continuelle et nous aidera à appliquer notre transformation aux éléments propres à la technologie et au réseau, et ce, dans l'ensemble de l'organisation. C'est un moment exceptionnel pour faire partie de l'équipe d'Epsilon et nous sommes très heureux de l'accueillir parmi nous. »

Whitbread se joint à Epsilon à une étape importante de sa démarche de transformation continuelle. La société élargit ses capacités afin d'offrir des solutions bout en bout, y compris l'interconnexion de centre de données propulsée par SDN, les solutions SD-WAN et les services vocaux pour entreprises mondiales. L'initiative d'Epsilon visant à soutenir de nouveaux types de clients et de nouvelles technologies émergentes est davantage accélérée par sa transformation interne. La société est en train d'adapter et de redéfinir ses infrastructures, ses opérations et sa culture d'entreprise pour éliminer des irritants du parcours de la réseautique et pour améliorer l'excellence de son service à la clientèle.

« Epsilon est l'une des entreprises les plus intéressantes dans le secteur de la réseautique mondiale. Sa progression a été extraordinaire et j'entrevois des possibilités phénoménales pour servir davantage de segments de clients partout sur la planète », affirme Colin Whitbread, directeur général du service et des opérations à Epsilon. « Je suis ravi de contribuer à la prochaine étape de la croissance d'Epsilon et d'aider la société à accroître ses activités de manière harmonieuse en offrant aux entreprises axées sur la réseautique la meilleure expérience client bout en bout qui soit. Les activités commerciales d'Epsilon sont en train de changer profondément et je suis fier d'être de la partie. »

À propos d'Epsilon

Epsilon sert les entreprises axées sur la réseautique de partout dans le monde, permettant aux clients et aux partenaires d'agir avec une agilité et une efficacité nouvelles au moment de relier et d'optimiser les services et les applications. La société offre une plateforme SDN, Infiny, qui conjugue une infrastructure sur demande, une automatisation, un portail Internet et des API qui donnent à ses partenaires un accès sans heurts à la connectivité internationale. Tous les services d'Epsilon sont assurés par une dorsale mondiale ultra-évolutive de calibre exploitant, laquelle relie les carrefours de communications et de technologies de toute la planète.

Le siège social d'Epsilon se trouve à Singapour et la société compte des bureaux à Londres, New York, Dubaï et Sofia. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.epsilontel.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/816298/Colin_Whitbread.jpg

SOURCE Epsilon

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 01:26 et diffusé par :