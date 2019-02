Grâce à KAL, plus besoin de mises à niveau matérielles des DAB





KAL ATM Software a annoncé la disponibilité immédiate d'un livre blanc détaillant une nouvelle approche innovante pour résoudre le dilemme de longue date du secteur bancaire que représentent les mises à niveau matérielles obligatoires des DAB pour migrer vers de nouvelles versions de Microsoft Windows. La nouvelle approche proposée par KAL peut potentiellement permettre aux banques d'économiser d'énormes sommes d'argent. Cela arrive en temps opportun car le support de Microsoft pour Windows 7 se terminera le 14 janvier 2020 et les banques doivent commencer rapidement à mettre à jour leurs réseaux de DAB vers Windows 10.

Comme l'a appris le secteur des DAB suite au dernier cycle de mises à jour, la mise à niveau d'un réseau de DAB avec de nouveaux systèmes d'exploitation et cartes processeurs est un processus coûteux, perturbant et complexe. Pire encore, la coûteuse mise à niveau n'est qu'une solution très temporaire avant l'arrivée de la mise à niveau Windows suivante.

Il est temps pour le secteur des DAB d'adopter une nouvelle approche et de casser le coûteux cycle des mises à niveau « pc-core ».

Cela nécessite de penser autrement. KAL, en partenariat avec Red Hat, VMware et Wind River, ont justement fait cela et créé une solution qui brise ce cycle. C'est ce qu'on appelle la virtualisation de système d'exploitation.

La virtualisation de système d'exploitation applique une technologie très utilisée, répandue dans les centres de données actuels et connue sous le nom d'hyperviseur, qui permet de découpler le matériel de l'environnement d'exploitation d'un DAB. Cette séparation permet aux pilotes logiciels qui, sans cela, cesseraient d'être pris en charge lorsque la période de support de Windows 7 se terminera en janvier 2020, de continuer d'être pris en charge par le fournisseur d'hyperviseur. L'hyperviseur basé sur Linux fait office d'environnement d'exploitation « serveur » prenant en charge un environnement de système d'exploitation virtuel « hôte » fonctionnant sous Windows 10 et l'ensemble de la pile logicielle des DAB.

En plus de l'avantage de pouvoir fonctionner sur bon nombre des modèles matériels actuels de DAB sans nécessiter de mise à niveau du processeur du DAB, cette nouvelle approche protège les importants biens logiciels qui ont été développés par les banques au fil des ans avec Windows.

Aravinda Korala, PDG de KAL, a déclaré : « C'est vraiment enthousiasmant de partager une nouvelle application de la technologie d'hyperviseur qui évitera aux banques de devoir investir dans des mises à niveau matérielles à quelques années d'intervalle. La virtualisation de système d'exploitation est un nouveau concept pour les DAB, qui ouvrira les yeux des banques sur une nouvelle manière de voir les mises à niveau Windows. Il s'agit d'un événement vraiment révolutionnaire pour le secteur. »

Plusieurs banques visionnaires à travers le monde ont travaillé avec KAL et les fournisseurs d'hyperviseur pour tester cette approche alternative et les premiers résultats sont très encourageants.

Ji?í Charousek, directeur de l'infrastructure et des opérations chez ?eská spo?itelna, première banque européenne à tester le concept de virtualisation, a affirmé : « Nous étions préoccupés par l'éventualité de devoir mettre à niveau notre matériel si peu de temps après la mise à niveau XP-W7 et sommes vraiment ravis que la virtualisation nous fournisse une autre option. »

Pour de plus amples renseignements, lisez le livre blanc de KAL intitulé No more ATM hardware upgrades with OS-Virtualisation (Plus besoin de mises à niveau matérielles des DAB avec la virtualisation de système d'exploitation). Vous pouvez également visiter notre blogue dédié à la virtualisation ou nous contacter à l'adresse info@kal.com pour plus de détails.

À propos de KAL

KAL est un leader mondial du développement de logiciels pour DAB et le fournisseur préféré des méga-banques internationales comme Citibank, UniCredit, ING et China Construction Bank. Le logiciel de KAL procure aux banques un contrôle total de leur réseau de DAB, réduisant les coûts et améliorant la compétitivité.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.kal.com

