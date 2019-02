Callidus Capital annonce la conclusion de la transaction de vente de la division des produits de base de C&C Resources moyennant une contrepartie substantielle entièrement en espèces





Callidus conserve la division à valeur ajoutée de C&C pour monétiser d'autres occasions

TORONTO, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (« Callidus » ou la « Société ») (TSX:CBL) a déclaré aujourd'hui qu'elle avait conclu la transaction de vente précédemment annoncée de la division des produits de base de C&C Resources Inc. (« C&C »), moyennant une contrepartie entièrement en espèces d'environ 100 millions de dollars.

Par cette transaction, Callidus réalise la plus grande partie de la valeur comptable actuelle des actifs de C&C, qu'elle avait acquis en 2017, tout en demeurant propriétaire des actifs restants de C&C. Ces actifs restants comprennent des activités à valeur ajoutée axées sur la croissance de C&C, notamment la scierie, les installations de transformation et les opérations forestières de Quesnel, en Colombie-Britannique, ainsi qu'un centre de fabrication situé à Cranbrook, en Colombie-Britannique.

Callidus utilisera environ 55 millions de dollars en espèces sur le montant reçu par la vente pour rembourser la date, et le solde sera investi dans la conduite de ses affaires générales.

Raymond James Ltd. a agi à titre de conseiller financier auprès de Callidus pour cette transaction.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Bien que Callidus considère que ces déclarations sont raisonnables, les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées pourraient se révéler inexactes. De plus, les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont formulées en date du présent communiqué, et Callidus décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca.

