Shandong Ruyi Investment Holding, l'un des principaux fabricants chinois de textile et vêtements, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de l'unité « Apparel & Advanced Textiles » d'INVISTA. La transaction inclut tous les actifs et contrats associés.

La nouvelle société opérera sous le nom de The LYCRA Company, en tant que filiale indépendante, et continuera à fabriquer des solutions perfectionnées, technologiques et de fibres, destinées aux industries du vêtement et de l'hygiène. The LYCRA Company doit son nom à la fibre LYCRA®, la fibre spandex/élasthanne d'origine, et le produit le plus connu de l'entreprise. Cet achat comprend un solide portefeuille de marques de consommation et de commerce, particulièrement réputées : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, L by LYCRA®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL®, et TERATHANE®.

« Nous avons la chance d'être achetés par Ruyi, une société qui partage notre vision et notre engagement à fournir à nos clients des produits de haute qualité, une expertise technique, et un support marketing inégalé », a déclaré Dave Trerotola, PDG de The LYCRA Company. « Avec le constant investissement de Ruyi, nous sommes impatients de mettre sur le marché, en collaboration avec nos clients, des innovations intéressantes. L'expertise de notre nouvel actionnaire dans le secteur du textile et de la vente au détail constituera un atout considérable, car nous développons des fibres différenciées qui offrent les avantages de la performance durable que les consommateurs connaissent et attendent de nos marques. »

Dès sa création, The LYCRA Company fonctionnera comme une filiale pleinement opérationnelle du groupe Ruyi, et gèrera d'importantes opérations dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. La transaction englobe également huit installations de fabrication, quatre laboratoires de recherche et développement, 17 bureaux situés dans 14 pays à travers le monde, et environ 3 000 employés. Les dirigeants et l'effectif actuels continueront d'exercer leurs fonctions dans la nouvelle entreprise.

« Nous sommes ravis d'acquérir The LYCRA Company, et nous continuerons d'investir dans son portefeuille d'innovations et ses marques, afin d'atteindre nos objectifs de croissance », a ajouté Yafu Qiu, président du conseil d'administration de Shandong Ruyi Investment Holding. « En tant que producteur d'élasthanne, nous admirons l'emblématique marque LYCRA® depuis des années, et nous sommes conscients de la valeur que The LYCRA Company ajoute à notre activité. Nous sommes convaincus que ses atouts et ses capacités complètent parfaitement les nôtres, et contribueront à renforcer notre position en tant que société de textile, de classe mondiale, entièrement intégrée. »

Le groupe Ruyi se concentre principalement sur les produits textiles, allant de la transformation des matières premières et le traitement du textile à la conception et la vente de vêtements. Depuis 2016, le groupe a acquis plusieurs marques de luxe, internationales, notamment Aquascutum, Sandro, Maje et Claudie Pierlot.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries du vêtement et de l'hygiène, ainsi que des produits chimiques de spécialité, utilisés dans les chaînes de valeur de l'élasthanne et de polyuréthane. The LYCRA Company, dont le siège social est situé à Wilmington, dans le Delaware, est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique et son support marketing inégalé. Bien que le nom de The LYCRA Company soit nouveau, son héritage remonte à 1958 avec l'invention du fil original en élasthanne, la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, la société s'attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients, en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durables du consommateur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lycra.com.

À propos du Shandong Ruyi Investment Holding

L'un des plus importants fabricants chinois de textiles, Shandong Ruyi Investment Holding, est le numéro un des 500 plus grandes entreprises de textile et vêtements, en Chine, et se classe parmi les 100 plus grandes multinationales chinoises. Depuis son siège social de Jining, dans la province du Shandong, la ville natale de Confucius et Mencius, Shandong Ruyi Investment Holding exploite 13 parcs industriels nationaux et possède plusieurs des plus grandes chaînes de production et technologies de pointe, en Chine. La société dispose également d'un important réseau de distribution et de vente au détail, desservant une clientèle mondiale répartie sur six continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.chinaruyi.com

LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, L by LYCRA®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL®, et TERATHANE® sont des marques commerciales de The LYCRA Company.

