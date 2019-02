Deux jeunes pousses nord-américaines remportent l'or et l'argent au premier Championnat du monde de l'innovation Zurich





Chisel AI est le grand vainqueur, zesty.ai arrive deuxième. Deux entreprises se partagent le bronze

SCHAUMBURG, Illinois, 31 janvier 2019 /CNW/ - Zurich Insurance Group a annoncé aujourd'hui que Chisel AI a remporté la médaille d'or du premier Championnat du monde de l'innovation Zurich, pour ses travaux visant à améliorer le traitement des sources de données non structurées à l'aide de la technologie d'intelligence artificielle. Zesty.ai a obtenu la médaille d'argent pour son travail visant à améliorer la précision de l'analyse des propriétés grâce à la technologie de l'intelligence artificielle. LifeNome et Soldier.ly ont remporté conjointement la médaille de bronze.

« Félicitations à tous les participants et en particulier aux deux gagnants nord-américains, Chisel AI et zesty.ai », a déclaré Kathleen Savio, la chef de la direction de Zurich Amérique du Nord. « Notre collaboration avec ces jeunes pousses et d'autres compagnies d'assurtech est susceptible de parfaire et de renforcer nos capacités d'innovation chez Zurich. Tous ces éléments agrégés arrivent au coeur de notre stratégie en matière d'innovation et nous permettent d'être davantage axés sur le client en termes de produits et de services. »

Les sociétés ont été récompensées lors d'une cérémonie de remise des prix, qui s'est déroulée au siège de Zurich, en Suisse. Chaque lauréat peut maintenant développer des programmes pilotes dans les entreprises locales, afin de mettre leurs produits et leurs services à la disposition des clients du groupe dans certains pays et régions.

« Chisel AI et zesty.ai illustrent l'esprit d'innovation dont nous faisons preuve, sachant que nous explorons de nouvelles façons d'aller au-devant de nos clients », a déclaré Anurag Batta, le responsable de la stratégie, Innovation et développement des affaires chez Zurich Amérique du Nord. « Nous avons hâte de collaborer avec les deux vainqueurs pour commercialiser des solutions innovantes. »

Chisel AI a mis au point un outil de traitement de l'IA en langage naturel, permettant aux assureurs et aux courtiers d'extraire, d'identifier et de classer des sources de données non structurées, à l'instar des documents d'assurance, 400 fois plus vite et de façon beaucoup plus précise qu'un être humain, selon la compagnie.

Zesty.ai a mis au point une solution reposant sur l'IA, pouvant fournir aux assureurs et aux autres utilisateurs des évaluations détaillées et précises des biens, pour améliorer la souscription, la tarification et la réponse après événement. Grâce à l'imagerie par satellite et par drone, combinée aux informations recueillies par les avions et aux données météorologiques, zesty.ai a analysé plus de 115 milliards de points de données depuis 140 millions de structures.

LifeNome a créé une plateforme XHealth mêlant précision sanitaire et souscription de bien-être, en vue d'améliorer la santé des clients et de permettre aux assureurs de réaliser des économies. Soixante-dix pour cent de l'effectif de l'entreprise est titulaire d'un doctorat.

Soldier.ly a mis au point la première application au monde de détection de stress grâce à une montre intelligente, offrant aux utilisateurs une assistance en temps réel. L'application de Soldier.ly, approuvée par la FDA, détecte le stress et intervient lorsqu'il est apparent. Les problèmes de santé mentale touchent aujourd'hui environ 700 millions de personnes dans le monde.

Le Championnat du monde de l'innovation Zurich - le premier concours mondial de la compagnie en direction de l'assurtech -, a attiré plus de 450 jeunes pousses du monde entier. Ces cinq derniers mois, elles ont concouru dans cinq catégories : Maisons et édifices intelligents, Santé numérique, Planification financière, Mobilité et Option joker.

Mario Greco, le chef de la direction du groupe, a déclaré : « Le Championnat du monde de l'innovation Zurich souligne notre volonté d'attirer et de garder les talents les plus manifestes et innovants du monde. Nous avons reçu des candidatures de l'Argentine à l'Australie, démontrant l'étendue des talents, des idées et des personnes, tous conscients de l'occasion que constitue la collaboration et l'apprentissage avec Zurich. Nous sommes absolument ravis d'oeuvrer avec nos lauréats au développement de nouveaux produits, d'idées et d'innovations qui nous aideront à mieux répondre aux besoins évolutifs de nos clients à travers le monde. »

Le tour mondial du Championnat du monde de l'innovation Zurich a été évalué par le Comité exécutif de Zurich, qui a désigné en commun les quatre lauréats.

Giovanni Giuliani, le directeur de la stratégie du groupe, Innovation et développement des affaires, a déclaré : « Nous sommes heureux que Chisel AI, zesty.ai, LifeNome et Soldier.ly aient remporté le Championnat du monde de l'innovation Zurich. Toutes ces jeunes pousses d'assurtech ont prouvé qu'elles peuvent pleinement soutenir Zurich et ses clients, grâce à des idées et des produits d'avant-garde. Nous sommes attachés à encourager le changement et l'innovation dans le secteur de l'assurance et j'ai hâte de voir ce que les programmes pilotes de nos lauréats apporteront à Zurich et au secteur de l'assurance. »

Le Championnat du monde de l'innovation Zurich - le premier concours mondial de la compagnie en direction de l'assurtech -, a attiré plus de 450 jeunes pousses du monde entier. Ces cinq derniers mois, elles ont concouru dans cinq catégories : Maisons et édifices intelligents, Santé numérique, Planification financière, Mobilité et Option joker. Les huit finalistes du tour mondial étaient : Chisel AI, Habit Analytics, LifeNome, Nubihome, Shayp, Soldier.ly, Vymo et zesty.ai. Lors des tours précédents, 22 lauréats locaux ont été choisis et Zurich a débuté une collaboration avec nombre de ces entreprises au niveau local, partageant son expertise au niveau mondial.

Renseignements complémentaires

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Championnat du monde de l'innovation de Zurich, y compris les profils des huit finalistes et un enregistrement de la cérémonie de remise des prix en visitant https://www.zurich.com/en/campaigns/ziwc.

À propos de Zurich

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/806935/Zurich_Logo.jpg

SOURCE Zurich North America

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 20:32 et diffusé par :