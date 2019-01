Retour sur 2018 : l'éolien est la filière d'électricité mise en service la plus abordable au Canada et devrait générer environ 1 000 MW de nouvelle puissance en 2019





Avec une croissance annuelle moyenne de 20 % ces dix dernières années, l'énergie éolienne est la plus importance source de production d'électricité mise en service depuis plus d'une décennie

OTTAWA, le 31 janv. 2019 /CNW/ - L'industrie éolienne du Canada a encore augmenté sa puissance installée en 2018, tout en maintenant sa position de filière de production d'électricité mise en service la plus abordable. Grâce aux plus récents projets, près de 13 000 mégawatts (MW) de puissance éolienne ont été générés à l'échelle du pays. Entretemps, les résultats des appels d'offres en Saskatchewan et en Alberta ont confirmé la capacité de l'industrie éolienne à continuer d'offrir des prix historiquement bas.

Les six nouveaux projets d'énergie éolienne mis en service en 2018 ont ajouté 566 MW de puissance installée, un essor continu qui a maintenu la tendance des 20 % de croissance annuelle moyenne depuis 2008. Le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario ont accueilli chacun deux nouveaux projets, et deux d'entre eux sont en grande partie détenus par des communautés autochtones et des municipalités locales. Le Québec compte pour environ deux tiers de la puissance installée en 2018.

La Saskatchewan et l'Alberta ont accordé d'importants nouveaux contrats d'installation éolienne en 2018, pour des prix moyens proposés de 42 $ et de 39 $ par mégawattheure, respectivement, ce qui se compare au prix moyen historiquement bas de l'offre choisie par l'Alberta à la fin 2017, soit 37 $. En effet, l'énergie éolienne joue un rôle-clé dans les stratégies progressistes de ces deux provinces, qui visent à augmenter la production d'énergie renouvelable. La tendance à la baisse des prix de l'énergie éolienne a d'ailleurs été confirmée par une analyse américaine de 2018 (Lazard 12.0), qui a aussi relevé une baisse annuelle de 7 % et une baisse totale de 69 % depuis 2009.

On compte aujourd'hui 12 816 MW de puissance éolienne installée au Canada, soit assez pour alimenter quelque 3,3 millions de foyers. L'énergie éolienne répond à environ 6 % de la demande en électricité au pays, pourcentage qui est encore plus élevé dans certaines provinces : 28 % à l'Île-du-Prince-Édouard, 12 % en Nouvelle-Écosse, 8 % en Ontario, et 7 % en Alberta et au Nouveau-Brunswick.

Dans sa plus récente prédiction de l'offre et la demande selon le cours normal des affaires, l'Office national de l'énergie a indiqué que l'éolien devrait générer environ 510 MW de nouvelle puissance chaque année, fournissant ainsi 27 % de l'électricité supplémentaire dont le Canada aura besoin entre 2017 et 2040. Toutefois, il est à peu près certain que l'industrie surpassera ces prévisions; en effet, elle a pu augmenter sa production moyenne d'énergie éolienne - abordable et non polluante - de près de 1 000 MW par année au cours de la dernière décennie.

CanWEA prévoit pour 2019 la mise en service d'installations produisant 1 000 MW de nouvelle puissance. Celles-ci comprennent les projets mis sous contrat au terme du premier processus d'approvisionnement en énergie renouvelable de l'Alberta et ceux actuellement en chantier en Ontario, ainsi que le parc éolien Western Lily, entré en activité plus tôt ce mois-ci dans le sud-est de la Saskatchewan. Enfin, ajoutons que la puissance installée a doublé à l'échelle nationale depuis 2012.

Citation

« Chaque année, l'industrie éolienne livre à la population du Canada encore plus d'énergie propre et abordable, contribuant d'autant à la modernité et à la fiabilité de notre réseau électrique. L'éolien fait ses preuves partout au pays : il comble une partie de nos besoins en électricité tout en respectant les engagements climatiques du Canada, en stimulant notre économie et en profitant aux propriétaires fonciers, aux collectivités rurales et aux communautés autochtones. »

Robert Hornung, président, Association canadienne de l'énergie éolienne

Contexte

On estime à un milliard de dollars l'investissement total consacré aux six nouveaux projets d'énergie éolienne mis en service en 2018. Au total, 299 parcs éoliens, soit 6 596 éoliennes, sont aujourd'hui en activité au Canada.

Tous les territoires et les provinces du Canada disposent désormais de puissance éolienne, à l'exception du Nunavut ; la majeure partie est produite en Ontario (5 076 MW, ou 40 %), au Québec (3 882 MW, ou 30 %) et en Alberta (1 483 MW, ou 12 %).

; la majeure partie est produite en (5 076 MW, ou 40 %), au Québec (3 882 MW, ou 30 %) et en (1 483 MW, ou 12 %). Le Canada occupe actuellement le 9 e rang au classement des pays producteurs d'énergie éolienne.

occupe actuellement le 9 rang au classement des pays producteurs d'énergie éolienne. En octobre 2018, la Saskatchewan a conclu des ententes pour faire croître sa puissance éolienne de 200 MW. Le prix moyen, incluant les coûts de raccordement, des projets soumis était de 42 $ par mégawattheure et le prix du projet sélectionné est en deçà de 35 $ par mégawattheure, ce qui est très similaire au prix moyen record de 37 $ pour les projets gagnants de l'appel d'offres de 2017 en Alberta . La Saskatchewan a l'objectif de multiplier par 10 l'électricité produite par l'énergie éolienne d'ici les 12 prochaines années.

a conclu des ententes pour faire croître sa puissance éolienne de 200 MW. Le prix moyen, incluant les coûts de raccordement, des projets soumis était de 42 $ par mégawattheure et le prix du projet sélectionné est en deçà de 35 $ par mégawattheure, ce qui est très similaire au prix moyen record de 37 $ pour les projets gagnants de l'appel d'offres de 2017 en . La a l'objectif de multiplier par 10 l'électricité produite par l'énergie éolienne d'ici les 12 prochaines années. En décembre 2018, l' Alberta a conclu des ententes pour 763 MW de puissance éolienne supplémentaire, au prix moyen pondéré de 39 $ par mégawattheure. Les contrats négociés au terme de l'un des deux processus d'approvisionnement respectent tous le seuil minimal de 25 % de partenaires autochtones.

a conclu des ententes pour 763 MW de puissance éolienne supplémentaire, au prix moyen pondéré de 39 $ par mégawattheure. Les contrats négociés au terme de l'un des deux processus d'approvisionnement respectent tous le seuil minimal de 25 % de partenaires autochtones. Les sondages d'opinion confirment que la population est satisfaite de voir ces provinces devenir de grands centres de l'énergie éolienne. Six Albertains sur dix appuient les efforts du gouvernement provincial pour favoriser le développement éolien, tandis que moins de deux sur dix s'y opposent. En Saskatchewan , plus de huit personnes sur dix sont en faveur de l'énergie éolienne.

, plus de huit personnes sur dix sont en faveur de l'énergie éolienne. Une analyse de l'économie de l' Ontario , menée en octobre et révisée pour tenir compte des résultats prévus des processus d'approvisionnement, a pu confirmer l'importance des retombées économiques des installations éoliennes, qu'elles soient en cours de développement ou déjà mises en service. Entre 2006 et 2030, un investissement de 12,5 milliards $ dans l'industrie éolienne devrait créer, directement ou indirectement, quelque 64 500 années-personnes d'emplois, en plus d'ajouter 6,2 milliards $ au PIB provincial.

, menée en octobre et révisée pour tenir compte des résultats prévus des processus d'approvisionnement, a pu confirmer l'importance des retombées économiques des installations éoliennes, qu'elles soient en cours de développement ou déjà mises en service. Entre 2030, un investissement de 12,5 milliards $ dans l'industrie éolienne devrait créer, directement ou indirectement, quelque 64 500 années-personnes d'emplois, en plus d'ajouter 6,2 milliards $ au PIB provincial. Le projet Nicolas-Riou, au Québec, avec ses 65 éoliennes et ses 224,25 MW de puissance, est le plus important parc éolien mis en service en 2018 et l'une des cinq exploitations principales du Canada.

l'une des cinq exploitations principales du Canada. L'analyse Lazard (12.0) du coût moyen actualisé de l'énergie éolienne, parue en novembre 2018, révèle que le prix médian de l'énergie éolienne non subventionnée, soit 42 $ US, est le plus bas parmi ceux de toutes les sources d'énergie. Le gaz naturel à cycle combiné se classe en tête des sources traditionnelles, avec un prix médian de 58 $ US.

À propos de l'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA)

CanWEA est la voix de l'industrie éolienne au Canada, faisant activement la promotion d'une croissance responsable et durable du secteur éolien. Association nationale sans but lucratif, CanWEA constitue la plus importante source de renseignements fiables sur l'énergie éolienne ainsi que sur ses avantages pour la société, l'économie et l'environnement. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn et informez-vous sur canwea.ca/fr.

SOURCE Association canadienne de l'énergie éolienne

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 19:25 et diffusé par :