Rio Tinto nommé parmi les Meilleurs employeurs à Montréal





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Rio Tinto a été nommé parmi les Meilleurs employeurs à Montréal dans le cadre d'un concours annuel soulignant les entreprises du Grand Montréal qui font figure de chefs de file dans leur industrie en offrant des lieux de travail exceptionnels.

Les entreprises inscrites au palmarès sont choisies en fonction de huit critères : le milieu de travail; l'ambiance de travail et le cadre social; les soins de santé; les avantages financiers et familiaux; les vacances et les congés; les communications avec les employés; la gestion de la performance; la formation et le développement des compétences; ainsi que l'engagement communautaire.

Alf Barrios, chef de la direction, Aluminium et directeur national de Rio Tinto - Canada, déclare : « Montréal constitue un centre mondial pour notre entreprise dont la mission est de soutenir nos différents établissements à travers le monde. »

« Nous sommes fiers d'être un employeur de premier plan dans cette ville dynamique, qui offre à la fois des conditions de vie exceptionnelles et d'excellentes occasions de carrière dans des entreprises comme la nôtre. »

Avec ses quelque 15 000 employés, Rio Tinto est la plus grande société minière et métallurgique en exploitation au Canada.

L'entreprise investit beaucoup dans le développement de son personnel, en offrant de la formation interne et en ligne. Le Collège Rio Tinto propose plus de 3 000 modules d'apprentissage en ligne, allant de cours techniques jusqu'à des formations sur la sécurité. L'entreprise offre également des subventions pour participer à des cours de perfectionnement professionnel en externe.

Rio Tinto a mis en place une nouvelle norme minimale mondiale en matière de congé parental payé pour tous ses employés. Cette norme prévoit 18 semaines de congé payé à rémunération complète suivant la naissance ou l'adoption d'un enfant pour les parents qui sont fournisseurs de soins principaux, ainsi qu'une semaine de congé payé pour les parents qui sont fournisseurs de soins secondaires.

