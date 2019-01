Takeda obtient le prestigieux prix Top Employers® Award mondial pour la deuxième année consécutive





Takeda Pharmaceutical Company Limited [TOKYO : 4502 / NYSE : TAK], (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui faire partie d'un groupe sélectionné de seulement 12 entreprises à avoir obtenu le statut Top Employer® mondial pour 2019. Créé il y a plus de 25 ans, le prix est remis chaque année par le Top Employers Institute à des entreprises qui proposent à leurs employés des offres exceptionnelles. L'Institut conçoit ce programme afin d'honorer les employeurs qui, en plus de créer des conditions optimales pour le développement professionnel et personnel de leurs employés, mettent en place pour ces derniers les plus hauts standards d'excellence.

Pour obtenir une certification internationale, au moins 20 pays, quatre régions et le siège mondial de la société candidate devaient tous être certifiés par le Top Employers Institute, et c'est ce que Takeda a réalisé cette année.

« La reconnaissance du Top Employers Institute est le témoignage de l'immuabilité et de la solidité de nos Valeurs, comme boussole qui, à tout moment, nous incite à agir avec intégrité », indique Padma Thiruvengadam, directrice des ressources humaines mondiales chez Takeda. « Motivés par ces Valeurs, nous cherchons à créer un lieu de travail déterminé, inclusif et positif pour chaque employé de Takeda. Nous sommes une organisation dynamique, centrée sur le patient, dans laquelle nos collaborateurs ont les moyens de briller et reçoivent les outils pour atteindre leurs objectifs personnels et professionnels ».

Le Top Employers Institute évalue les offres qu'une entreprise propose à ses employés. L'évaluation couvre 600 pratiques RH dans les domaines suivants :

Gestion des talents Développement du leadership Planification des effectifs Gestion des carrières et de la relève Intégration Compensation et avantages Apprentissage et développement Culture

Acquisition des talents Gestion de la performance

« La reconnaissance de Takeda comme Top Employer mondial pour la deuxième année consécutive souligne les offres impressionnantes dont bénéficient ses employés ainsi que la solide stratégie RH en place. L'entreprise continue d'intégrer un ensemble divers d'opportunités de formation et de développement adaptées aux besoins individuels, qui optimisent le parcours de l'employé, et c'est ce qui s'est démarqué pour nous », déclare David Plink, PDG du Top Employers Institute.

Takeda a dépassé les attentes du Top Employers Institute en recevant une accréditation dans plus de 20 pays et régions, à travers quatre zones géographiques, à savoir :

En Asie-Pacifique : Australie, Chine, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Taïwan et Thaïlande

Australie, Chine, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Taïwan et Thaïlande En Europe : Irlande, Russie, Espagne, Suisse, Turquie et Ukraine

Irlande, Russie, Espagne, Suisse, Turquie et Ukraine En Amérique latine : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Mexique, et Pérou

Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Mexique, et Pérou En Amérique du Nord : Canada, et États-Unis

Canada, et États-Unis Israël et Afrique du Sud

Pour en savoir plus sur le Top Employers Institute et la certification Top Employers, veuillez consulter : www.top-employers.com.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d'offrir une Meilleure santé et un Meilleur avenir aux patients en traduisant la science en médicaments ultra innovants. Takeda focalise ses initiatives R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, gastroentérologie (GI), neurosciences et maladies rares. Nous engageons également des investissements R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments ultra innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des gens ; pour y parvenir, nous mettons au défi les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste, de modalités diverses. Les employés de Takeda s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.takeda.com

Valeurs et collaborateurs de Takeda

Takeda déploie une organisation centrée sur le patient et en privilégiant ses valeurs : toujours respecter le Takeda-isme (Intégrité, Équité, Honnêteté et Persévérance) et tout faire dans l'ordre des quatre priorités suivantes : Patient-Confiance-Réputation-Activité. Nous accordons la priorité absolue aux patients, et, ce faisant, nous établissons une relation de confiance avec la société, ce qui renforce notre réputation et favorise, au final, la performance de notre activité. Ces valeurs sont profondément ancrées dans nos méthodes de travail. Elles renforcent notre engagement qualité et insistent sur l'excellence dans tout ce que nous faisons - constamment.

Nos organisations locales et nos employés sont habilités à répondre au mieux aux besoins des clients. Ils peuvent s'épanouir et progresser dans une organisation diversifiée et dynamique.

Les dirigeants de Takeda font preuve de réflexion stratégique, et trouvent des moyens novateurs de servir les patients, créer des relations de confiance avec la société, renforcer notre réputation et favoriser la croissance de l'entreprise. Ils créent un environnement qui inspire et permet aux employés de collaborer et de faire avancer l'organisation. En se concentrant sur certains objectifs prédéfinis, ils produisent des résultats de qualité supérieure. Et ils renforcent les capacités actuelles et futures de notre organisation.

Takeda : Donner à nos collaborateurs les moyens de briller

Chez Takeda, il est important que nos collaborateurs se sentent encouragés à travailler au mieux de leurs capacités, car l'objectif commun est de créer un avenir meilleur pour des millions de patients dans le monde entier. Nous permettons à tous nos employés de progresser en leur offrant, si nécessaire, des conseils et des formations, et en favorisant une culture de confiance qui incite au leadership à tous les niveaux.

