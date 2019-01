Chorus annonce la ratification de la convention collective par les pilotes de Jazz





HALIFAX, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que les pilotes de sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») ont ratifié les modifications apportées à leur convention collective, qui avait fait l'objet d'un accord préliminaire le 14 janvier 2019. L'Air Lines Pilots Association, International (« ALPA ») représente les pilotes de Jazz en poste aux bases de Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu une convention collective modifiée avec nos pilotes, a déclaré Colin Copp, président de Jazz Aviation. Cette convention à long terme est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2035 et témoigne de notre capacité à travailler ensemble vers un but commun, soit la réussite continue de Jazz. Je remercie sincèrement toutes les personnes concernées pour les efforts qu'elles ont déployés afin de mener à terme cette convention modifiée. »

La ratification de cet accord préliminaire était une condition préalable à la modification et au prolongement du contrat d'achat de capacité (CAC) conclu entre Air Canada and Jazz, tel qu'annoncé le 14 janvier 2019. La modification et le prolongement du CAC demeurent assujettis à la réalisation du placement en actions de 97,26 millions de dollars par Air Canada dans Chorus ; l'opération est assujettie aux conditions habituelles préalables à la clôture. Chorus prévoit que la clôture du placement en actions se fera au plus tard le 8 février 2019, date à laquelle la modification et le prolongement du CAC entreront en vigueur.

Les modifications proposées au CAC offrent plusieurs avantages importants, notamment la modernisation du parc aérien grâce à l'ajout de 14 gros appareils CRJ900 (76 sièges), dont neuf nouveaux appareils qui généreront des produits de location additionnels aux termes du CAC. Air Canada consolidera une plus grande part de sa capacité régionale globale dans l'exploitation de Jazz. De plus, Chorus obtiendra le statut de partenaire privilégié dans le cadre de l'exploitation d'appareils comptant jusqu'à 50 sièges grâce au droit d'égaler les offres de tiers. En outre, une entente de mobilité des pilotes améliorée permettra aux pilotes de Jazz d'avoir la possibilité de faire carrière à Air Canada. Le CAC modifié fera en sorte que Chorus et Air Canada seront en bonne position pour réagir en tant qu'alliés à une industrie en constante évolution.

« Je remercie sincèrement les pilotes de Jazz d'avoir saisi cette occasion de conclure un partenariat stratégique prolongé et mutuellement avantageux avec Air Canada », a déclaré Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2011, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital, entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Ensemble, les entreprises du groupe Chorus peuvent offrir une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». www.chorusaviation.ca

À propos de Jazz

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930.

Jazz est le plus important transporteur aérien régional au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Jazz effectue plus de vols et dessert plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 4 600 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

Jazz exerce ses activités par l'intermédiaire de trois divisions : Air Canada Express, Services techniques Jazz, et Jazz.

Air Canada Express : En vertu d'un contrat d'achat de capacité conclu avec Air Canada, Jazz dessert, sous la marque Air Canada Express, une variété de marchés à l'échelle de l'Amérique du Nord au moyen d'un parc aérien composé de 116 avions de Bombardier fabriqués au Canada.

Services techniques Jazz : Établis en mai 2016 à titre de division distincte, les Services techniques Jazz sont spécialisés dans la prestation de services de révision générale, de réparation et de remise à neuf pour les avions fabriqués par Bombardier et Embraer. Les Services techniques Jazz fournissent des services de révision générale, de réparation et de remise à neuf à des tiers tout en demeurant dévoués à leur cliente principale, Air Canada.

Jazz : Sous la marque Jazz, la société aérienne assure des vols nolisés à l'échelle de l'Amérique du Nord. Ces services s'adressent aux entreprises, aux organismes gouvernementaux, aux groupes d'intérêts particuliers et aux personnes qui recherchent plus de commodité. Jazz peut aussi offrir divers services aux exploitants de sociétés aériennes : services au sol, régulation des vols, planification de la charge marchande, formation et services-conseils.

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux indiqués dans le présent communiqué comprennent l'incapacité par l'une ou l'autre des parties à respecter toutes les conditions suspensives à la clôture du placement en actions par Air Canada dans Chorus, y compris l'incapacité de satisfaire aux conditions de l'approbation conditionnelle de l'inscription à la cote de la Bourse de Toronto s'y rapportant. Les résultats indiqués dans l'information prospective pourraient différer sensiblement des résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment celles décrites dans la notice annuelle de Chorus datée du 14 février 2018 et le rapport de gestion daté du 14 février 2018 et du 13 novembre 2018. Les énoncés contenant de l'information prospective figurant dans le présent communiqué sont faits à la date du communiqué et Chorus décline toute obligation de les mettre à jour publiquement, y compris à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

