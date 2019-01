La brasserie de saké « NANBU BIJIN » à Ninohe (Iwate) qui exporte dans 38 pays et régions du monde a obtenu la première certification au monde de saké vegan le 25 janvier 2019 !





Nanbu Bijin Co., Ltd. (Président : Kosuke Kuji), à Ninohe, (préfecture d'Iwate), produit du saké depuis la période Meiji, c'est-à-dire plus de cinq générations, dans l'esprit de découvrir des choses nouvelles. Le 25 janvier 2019, nous avons réussi à obtenir la certification « vegan » au Japon et à l'étranger (Japon : projet NPO Vege Japon. Étranger : The Vegan Society), après avoir obtenu la certification casher en 2013.

Toutes nos exportations sont désormais certifiées vegan, et nous pouvons fournir le premier saké japonais au monde, certifié vegan, à l'échelle internationale.

NANBU BIJIN primée

Au Japon :

Lors d'un concours devant choisir le saké numéro 1 au Japon, le saké « NANBU BIJIN Asawake Sparkling » a remporté la médaille d'or dans la catégorie Saké pétillant, en 2017 et 2018. En 2017, les sakés « NANBU BIJIN Yuinoka » et « NANBU BIJIN Junmai Daiginjo » ont reçu des médailles d'or dans la catégorie Junmai Daiginjo également. En 2018, le saké « NANBU BIJIN Junmai Daiginjo » a remporté la médaille d'or dans la catégorie Junmai Daiginjo.

À l'étranger :

Au premier concours de sakés japonais en France, « Kura Master-le grand concours des sakés japonais de Paris 2017 », l'un de nos sakés de la série Junmai Ginjo Beauty, le « NANBU BIJIN Shin Paku », a remporté une médaille de platine dans la catégorie Junmai Daiginjo.

À l'International Wine Challenge 2017, le saké « NANBU BIJIN Tokubetsu Junmai (Junmai-shu spécial) » a remporté le prix « Champion Sake » dans la catégorie saké, récompensant le meilleur saké au monde.

Profil de l'entreprise

Appellation : NANBU BIJIN Co., LTD.

Siège social : 13 Kamicho, Fukuoka, Ninohe, Iwate, Japon

Président : Kosuke Kuji

Date de fondation : 1902

URL : https://www.nanbubijin.co.jp

FB : https://www.facebook.com/NanbuBijin/

BOUTIQUE : http://www.nanbubijin.jp/

Téléchargement de photos : https://www.atpress.ne.jp/releases/176039/image176039.zip

Pour de plus amples renseignements sur ce sujet : http://greencreate.boo.jp/PR/1.pdf

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 18:15 et diffusé par :