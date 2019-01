Découverte de tantale, de niobium, de titane et de scandium sur la propriété PanaPana d'Auxico au Guainía, en Colombie





MONTRÉAL, 31 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Auxico Canada inc. (CSE:AUAG) est heureuse de présenter les résultats de la récente campagne d'échantillonnage menée en septembre 2018 sur sa propriété en option PanaPana, située dans le département colombien de Guainía.

La Société a découvert des échantillons dont la teneur pouvait atteindre 4,6 kg/t en scandium, 417,7 kg/t en niobium, 323,1 kg/t en tantale et 495,6 kg/t en titane. Les quatre échantillons de sable noir proviennent d'une zone d'environ 500 m x 1 500 m. L'échantillon M-IK2-2018-2 a été prélevé à 280 m au sud-sud-ouest de M-IK2-2018-1; l'échantillon M-IK2-2018-4, à 400 m à l'est de M-IK2-2018-1; et l'échantillon M-IK2-2018-3, à 1 113 m à l'est de M-IK2-2018-2. Pour faire suite à cette découverte, Auxico lancera sous peu un programme d'échantillonnage en grille détaillé. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Métal Sc 2 O 3 (kg) Nb 2 O 5 (%) Ta 2 O 5 (%) TiO 2 (%) M-IK2-2018-01 0,0 41,77 32,31 4,55 M-IK2-2018-02 1,9 34,02 19,19 27,88 M-IK2-2018-03 3,5 26,18 8,74 48,34 M-IK2-2018-04 4,6 24,74 9,10 49,56

La campagne d'échantillonnage a été menée par des géologues et des ingénieurs miniers colombiens, embauchés directement par la Société. Les échantillons ont été analysés au Centre de technologie minérale de Thedford Mines, au Québec.

Utilités du scandium, du tantale, du niobium et du titane : Le scandium est utilisé dans l'industrie aérospatiale en raison de sa faible densité, de son point de fusion élevé et de sa robustesse. Ce métal est souvent allié ou mélangé à d'autres métaux, généralement de l'aluminium, pour créer un matériau léger, durable et très solide entrant dans la fabrication des aéronefs. Le tantale sert à fabriquer des batteries de voitures électriques et presque tous les types d'appareils électroniques, entre autres les téléphones cellulaires et les ordinateurs. Le niobium entre dans la composition de l'acier de construction de première qualité, tandis que les superalliages de niobium sont utilisés dans les moteurs à réaction et les équipements résistants à la chaleur. Le titane est lui aussi utilisé pour former des superalliages, qui servent surtout dans l'industrie aérospatiale pour la fabrication des cellules et des moteurs en raison de leur faible densité et de leur capacité à résister à des températures extrêmes.

Ces quatre métaux se retrouvent sur la liste des minerais jugés critiques pour la sécurité et l'économie américaine.

Personne qualifiée

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43?101.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé »

Mark Billings

Président, Ressources Auxico Canada inc.

mb@auxicoresources.com

Cellulaire : 514 296?1641

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie et au Mexique.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez le site Web de la Société (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

