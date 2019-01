Dix ordres professionnels s'unissent pour saluer l'annonce du programme « Agir tôt »





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les dix ordres professionnels du domaine de la santé mentale et des relations humaines saluent l'annonce du programme gouvernemental « Agir tôt », qui vise à dépister précocement les enfants vivant des retards de développement et à leur offrir les services requis. L'annonce a été faite aujourd'hui par le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Les dix ordres professionnels reconnaissent l'importance d'intervenir tôt auprès des enfants dans leurs différents milieux de vie, et de soutenir leurs parents, afin qu'ils soient bien outillés, notamment pour leur entrée dans le système scolaire. Ce programme, qui s'appuie sur des solutions existantes et éprouvées en matière de dépistage, prévoit un financement de 70 à 90 M$, ainsi que l'ajout de 800 ressources professionnelles au sein des équipes du réseau de la santé et des services sociaux au cours des deux prochaines années.

Les dix ordres professionnels du domaine de la santé mentale et des relations humaines rappellent l'importance de maintenir les enfants et leur famille au centre des préoccupations. Ainsi, la question de la fluidité de la trajectoire de services est primordiale; il est essentiel de rejoindre les familles vivant de telles problématiques, de dépister les difficultés et d'offrir l'ensemble des services requis le plus tôt possible. L'annonce d'aujourd'hui est un bon pas dans ce sens.

Les dix ordres professionnels souhaitent mettre leur expertise au service du déploiement de ce nouveau programme et entendent contribuer à son succès, au bénéfice des enfants et de leurs familles.

À propos des cosignataires du communiqué

Partageant une même mission de protection du public, les dix ordres professionnels du domaine de la santé mentale et des relations humaines se sont donné comme objectif de faire le suivi, dans un esprit de concertation, d'enjeux sociaux qui touchent la clientèle desservie par leurs membres.

Liste des cosignataires:

Dr Mauril Gaudreault - Collège des médecins du Québec

Josée Landry, c.o. - Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec

Alain Bibeau, erg., M.Sc. - Ordre des ergothérapeutes du Québec

Luc Mathieu, inf., DBA - Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Paul-André Gallant, M.P.O., orthophoniste - Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Denis Leclerc, ps.éd. - Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Dre Christine Grou, psychologue - Ordre des psychologues du Québec

Michèle Goyette, crim. - Ordre professionnel des criminologues du Québec

Nathalie Legault, M.A, sexologue - Ordre professionnel des sexologues du Québec

Guylaine Ouimette, T.S. - Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

SOURCE ORDRE DES PSYCHOEDUCATEURS ET PSYCHOEDUCATRICES DU QUEBEC (OPPQ)

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 17:24 et diffusé par :