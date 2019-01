Solenis et BASF terminent la fusion de leurs activités de papier et de produits chimiques de traitement de l'eau





L'entreprise fusionnée sera exploitée sous le nom de Solenis comme société mondiale de produits chimiques spécialisés qui met l'accent sur les technologies du papier et de l'eau industrielle.

WILMINGTON, Delaware, 31 janvier 2019 /CNW/ - Après approbation de toutes les autorités concernées, BASF et Solenis ont conclu la fusion préalablement annoncée des activités en papeterie pour la partie humide et de produits chimiques de traitement de l'eau de BASF avec Solenis. Avec des ventes d'approximativement 3 milliards de dollars US, l'entreprise fusionnée sera exploitée sous la bannière Solenis et sera en bonne position pour proposer des offres de produits chimiques élargies et des solutions offrant un bon rapport coût-efficacité aux industries telles que les pâtes et papiers, le pétrole et le gaz, le traitement chimique, le secteur minier, le bioraffinage, l'électricité, les marchés municipaux et les marchés industriels.

BASF possèdera 49 % de la société fusionnée et 51 % appartiendra à Solenis management and funds qui est gérée par Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). Grâce à ses quelques 5 200 employés, la nouvelle société Solenis profite de possibilités accrues de ventes, de service et de production partout dans le monde.

La fusion comprend les actifs de papiers et d'eau de l'unité de produits chimiques haute performance de BASF, y compris ses sites de production de Bradford et Grimsby au Royaume-Uni, de Suffolk en Virginie aux États-Unis, d'Altamira au Mexique, d'Ankleshwar en Inde et de Kwinana en Australie, ainsi que les actifs connexes, dont la propriété intellectuelle. Les activités de BASF liées aux produits chimiques pour le couchage du papier ne font pas partie de la transaction.

« La mutualisation de nos riches héritages résulte en un fournisseur de solutions mondiales axées sur les clients des industries du papier et de l'eau. Les clients de ces domaines profiteront de la mise en commun de nos forces avec une gamme inégalée et complémentaire de produits et services, ainsi que d'innovations et de savoir faire à la fine pointe », indique John Panichella, Président et PDG de Solenis.

« L'union de nos forces avec Solenis est une bonne chose pour les opérations de papier et de produits chimiques de traitement de l'eau de BASF afin de maintenir une croissance durable. Ensemble, nous proposerons la plus vaste offre de produits et services pour répondre aux besoins en produits chimiques spécialisés de l'industrie mondiale de papier et traitement des eaux », ajoute Anup Kothari, président de la division des produits chimiques haute performance de BASF.

« Le regroupement de ces deux entreprises prospères et complémentaires résulte en une entreprise mondiale encore plus solide avec des perspectives enthousiasmantes pour une croissance à long terme et la création de valeur », précise David Scheible, président de Solenis et conseiller à l'exploitation auprès de CD&R.

À propos de Solenis

Solenis est l'un des principaux producteurs mondiaux de produits chimiques de spécialité pour les secteurs qui utilisent beaucoup d'eau, notamment les pâtes et papiers, le pétrole et le gaz, le traitement chimique, le secteur minier, le bioraffinage, l'électricité et les marchés municipaux. À la fermeture, le portefeuille de produits de l'entreprise comprend une vaste gamme de chimie fonctionnelle, de chimie des procédés et de chimie du traitement des eaux, ainsi que des systèmes de suivi et de contrôle de pointe. Les clients utilisent ces technologies pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des produits, pour protéger les biens des usines et pour minimiser l'impact environnemental. Basée à Wilmington au Delaware, l'entreprise possède 41 sites de production situés à des endroits stratégiques partout dans le monde et elle emploie une équipe d'environ 5 200 professionnels dans 120 pays sur 5 continents. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Solenis, veuillez visiter le site www.solenis.com/fr.

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Fondée en 1978, Clayton, Dubilier & Rice est une société d'investissements privés dont la stratégie repose sur le renforcement d'entreprises. Depuis sa création, CD&R a géré l'investissement de 27 milliards de dollars dans 84 entreprises avec une valeur combinée de transactions de plus de 125 milliards de dollars. La société possède des bureaux à New York et à Londres. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.cdr-inc.com .

À propos de BASF

Chez BASF, nous produisons des produits chimiques pour un avenir durable. Nous combinons réussite économique avec protection de l'environnement et responsabilité sociale. Les plus de 115 000 employés du Groupe BASF travaillent à la réussite de nos clients dans pratiquement tous les secteurs d'activité et presque tous les pays du monde. Notre portefeuille est organisé en quatre segments : Produits chimiques, produits très performants, matériaux et solutions fonctionnels, et solutions agricoles. BASF a dégagé un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards ? en 2017. Les actions de BASF sont cotées à la bourse de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zurich (BAS). Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.basf.com.

