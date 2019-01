Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, les travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVE DE JEUDI À LUNDI

PROJET TURCOT - FERMETURE D'UNE BRETELLE DANS L'ÉCHANGEUR TURCOT

A15 / A20 / A720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A20 EST (du Souvenir) pour A15 SUD (vers le pont Champlain)

fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : bretelle pour A720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Jean-D'Estrées, rue Saint-Jacques, boul. Robert-Bourassa, A10 EST et A15 SUD.

Transport de matières dangereuses via A720 EST, sortie 3 (rue Guy), boul. René-Lévesque, rue Peel, rue Wellington, A10 EST et A15 SUD.

Pour Verdun et Sud-Est via l'A10 EST, A15 NORD et sortie 62 (boul. De La Vérendrye).

DÉNEIGEMENT

Le ministère des Transports procédera à des opérations de soufflage et transport de neige sur les principales autoroutes de la région de Montréal. Des entraves et fermetures ponctuelles sont donc à prévoir sur les autoroutes, incluant les entrées et les sorties.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A15 | PONT MÉDÉRIC-MARTIN / AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Laval, Montréal

Direction SUD

Sur le pont Médéric-Martin (au-dessus de la rivière des Prairies)



fermeture de 2 voies sur 4, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

MONTRÉAL

A10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST / vers le pont Champlain

Entre la rue Wellington et l'entrée de l'avenue Pierre-Dupuy

fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : rue Wellington, rue Bridge (R112), rue des Irlandais, chemin des Moulins et A10 EST.

A15 / A20 / A720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour A15 SUD

fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h 30 à vendredi 5 h

Détour : bretelle pour A720 EST, sortie 4 (rue de la Montagne), rue Jean-D'Estrées, rue Saint-Jacques, A10 EST et A15 SUD.

Matières dangereuses via A720 EST, sortie 3 (rue Guy), boul. René-Lévesque, rue Peel, rue Wellington.

A40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 78 (boul. Langelier) et l'entrée du boul. Cavendish

fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h 30 à vendredi 5 h 30

Détour : voie de desserte.

Note : déneigement.

A40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 78 (boul. Langelier) et l'entrée du boul. Henri-Bourassa

fermeture COMPLÈTE, de jeudi 20 h à vendredi 5 h

Détour : voie de desserte.

Note : déneigement.

A720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE / TUNNELS VILLE-MARIE ET VIGER

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 4 (rue de la Montagne) et la fin de l'autoroute

fermeture COMPLÈTE, de jeudi 23 h 59 à vendredi 5 h

Détour : rue Jean-D'Estrées, rue Saint-Jacques, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine.

Note : déneigement.

A720 | AUTOROUTE BONAVENTURE / TUNNEL VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 5 (A10 Bonaventure) et l'échangeur Turcot

fermeture COMPLÈTE, jeudi de 20 h à 23 h 59

Détour : boul. Robert-Bourassa, A10 EST, boul. Gaétan-Laberge et A15 NORD.

Note : déneigement.

MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A10 / R132 / PONT CHAMPLAIN

Brossard

Bretelle R132 EST pour A10 EST (vers Sherbrooke)

fermeture COMPLÈTE, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détour : R132 EST, sortie 76 pour les boul. Simard, Lapinière, Taschereau et A10 EST.

Bretelle R132 OUEST pour A10 EST (vers Sherbrooke)

fermeture COMPLÈTE, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détour : boul. Marie-Victorin Ouest, faire demi-tour à la hauteur du boul. Rome, R132 EST, sortie 76 pour les boul. Simard, Lapinière, Taschereau et A10 EST.

Note : travaux SSL / nouveau Pont Champlain.

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Les Cèdres

Direction OUEST

À la hauteur de la sortie 22 (chemin Saint-Dominique)

fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

A30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Vaudreuil-Dorion

Direction EST

À la hauteur de l'A20

fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 20 h à vendredi 5 h

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 . Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 16:49 et diffusé par :