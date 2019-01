L'University of Cape Town Business School renforce sa position internationale





Selon les experts, les accréditations internationales contribuent à souligner la valeur des études dans un marché émergent

L'University of Cape Town Graduate School of Business (UCT GSB) en Afrique du Sud et 14 autres écoles de commerce du monde entier ont été ré-accréditées par l'European Foundation for Management Development (EFMD ou Fondation européenne pour le développement du management) qui leur a décerné le label EQUIS.

L'EFMD a accordé son label European Quality Improvement System (EQUIS) à l'UCT GSB car l'école a affiché une amélioration continue de la qualité conformément aux normes internationales concernant la gouvernance, les programmes, les étudiants, le personnel enseignant et la recherche ainsi que l'internalisation, l'éthique, la responsabilité et le développement durable.

« C'est un honneur pour l'UCT GSB de partager l'accréditation EQUIS avec des écoles de commerce de renommée internationale à travers le monde », a déclaré Kosheek Sewchurran, directeur intérimaire de l'UCT GSB. « Cela prouve que notre engagement en matière d'internationalisation ainsi que nos efforts pour maintenir l'école de commerce à la pointe des études de management en Afrique portent vraiment leurs fruits. »

L'UCT GSB est l'une des 14 écoles à être ré-accréditées et elle rejoint les 180 écoles de commerce qui disposent du label EQUIS dans 44 pays. L'école fut la première école de commerce d'Afrique du Sud à obtenir le label EQUIS en 2001 et a réussi à le conserver depuis 17 ans. C'est également l'une des trois seules écoles de commerce en Afrique à disposer d'une triple accréditation : elle est en effet également accréditée par l'Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) et l'Association of MBAs (AMBA).

« Les accréditations visent à améliorer les normes des études commerciales et à promouvoir l'excellence dans le développement du management. Les écoles doivent faire une nouvelle demande d'accréditation tous les 3 à 5 ans. C'est donc un exercice d'auto-évaluation et d'amélioration continues », a déclaré Kosheek Sewchurran, Associate Professor.

Kosheek Sewchurran ajoute que la mobilité internationale dans le monde du commerce international actuel est une condition essentielle, et que les accréditations aident les écoles dans les marchés émergents à prouver leur importance au plan international, leur permettant d'attirer des étudiants et des professeurs internationaux qui cherchent à se différencier dans le climat concurrentiel actuel.

Le QS Global Employer Survey Report a révélé que parmi 10 000 employeurs dans 116 pays sur les cinq continents, plus de 80 % cherchaient activement des diplômés ayant étudié à l'étranger. Dans une économie mondiale, l'expérience internationale, les compétences interculturelles, l'adaptabilité et l'expérience pratique sont très appréciées.

« Un MBA dans une économie de marché émergent à l'évolution rapide offre tous ces atouts et plus encore aux étudiants internationaux » a déclaré Kosheek Sewchurran. « En raison du degré élevé de complexité et d'incertitude que présentent ces marchés, c'est un terrain favorable pour les étudiants en commerce qui cherchent à se différencier. »

« Un MBA dans un marché émergent est une expérience riche en solutions innovantes, un élément vital des entreprises modernes » a poursuivi Amena Hayat, Responsable des services professionnels à l'UCT GSB. Et comme une grande partie de l'innovation dans les marchés émergents est motivée par un réel besoin de résoudre des défis comme le manque de soins de santé ou d'éducation, elle est, par définition, concernée par la durabilité ; ce qui représente un autre aspect important pour les diplômes, a-t-elle ajouté.

Étudier dans un marché émergent peut également aider les étudiants à cultiver une attitude positive, à renforcer leur capacité à collaborer dans un environnement multiculturel et à accroître leur humilité.

« Alors que de nombreuses écoles très cotées dans le monde proposent des tournées d'études et des semestres à l'étranger à leurs étudiants, une immersion d'une année complète dans cet environnement vous prépare à la réalité du monde des affaires comme rien d'autre au monde », a déclaré Amena Hayat.

Un MBA dans un marché émergent peut également être synonyme de bon rapport qualité-prix pour les étudiants car les frais en devise locale sont beaucoup moins élevés que ceux en dollars, en euros ou en livres sterling.

« Lorsque l'on associe ces éléments à une accréditation solide et une immersion dans le monde des affaires à l'étranger, cela représente un avantage considérable pour les étudiants internationaux », a conclu Amena Hayat.

