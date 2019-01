Négociations à La Presse - L'entente de principe acceptée à 94,7 % par le STIP





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Hier après-midi en assemblée générale, les membres du Syndicat des travailleurs de l'information de La Presse (STIP-FNC-CSN) ont adopté à 94,7 % par voie de scrutin secret l'entente de principe intervenue avec leur employeur le 20 décembre dernier.

«?Étant donné la situation financière difficile de La Presse, nous avons fait preuve de créativité afin d'arriver à cette entente, de déclarer Laura-Julie Perreault, présidente du STIP. En ce sens, les travailleuses et les travailleurs de La Presse ont à nouveau fait leur part en acceptant un contrat de travail incluant un gel salarial durant cinq des six années de celui-ci et une augmentation de 1 % en 2020. Nous avons convenu de la mise en place d'un régime de retraite à prestations cibles pour tous les employé-es, dès que possible. Cela représente des coupes d'un million de dollars récurrentes annuellement dans nos conditions de travail?».

Sans contrat de travail depuis janvier 2016, les salarié-es du STIP n'avaient qu'une seule demande, soit le maintien de leurs conditions de travail. Les pourparlers des dernières années ont porté notamment sur la sécurité d'emploi, les salaires et la transparence financière de l'entreprise.

Le STIP regroupe environ 195 employé-es de la rédaction.

La FNC-CSN regroupe des syndicats autonomes de salarié-es ainsi que des travailleuses et des travailleurs contractuels de l'industrie des communications et de la culture. Ce regroupement permet aux quelque 6000 membres regroupés dans 88 syndicats de se donner des outils pour assurer leur représentation et pour négocier des ententes collectives de travail qui assurent le respect de leurs droits et de leur indépendance journalistique. Dans une perspective du droit public à l'information, la fédération défend également les libertés de presse et d'expression.

SOURCE Syndicat des travailleurs de l'information de La Presse (CSN)

