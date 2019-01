Economical convoque une assemblée extraordinaire sur la démutualisation et partage les détails du plan de transformation





WATERLOO, ON, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Assurance Economical a convoqué la deuxième assemblée extraordinaire sur sa démutualisation. Cette étape suit l'autorisation du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) suivant son examen du plan de transformation et des documents relatifs sur la démutualisation de l'entreprise. Le plan de transformation est un document détaillé qui précise la façon dont Economical a l'intention de passer d'une société mutuelle en société avec actions ordinaires.

À l'assemblée, les souscripteurs admissibles de polices mutuelles seront invités à adopter une résolution extraordinaire, qui est requise pour continuer le processus de démutualisation. L'assemblée se tiendra le 20 mars à 10 h 30, au Marshall Hall du Bingemans Conference Centre, situé au 425 Bingemans Centre Drive à Kitchener en Ontario. La participation à cette assemblée extraordinaire est sur invitation seulement.

«?Economical a franchi une étape importante du processus complexe de démutualisation, qui est une première dans l'industrie de l'assurance de dommages au Canada?», affirme John Bowey, Président du conseil d'administration d'Economical. «?Un vote affirmatif, qui a été recommandé par les comités des souscripteurs de polices mutuelles et le conseil d'administration, permettra à Economical de poursuivre son processus de démutualisation et de renforcer sa position en tant qu'un des principaux assureurs de dommages au Canada.?»

Renseignements sur le plan de transformation

Le plan de transformation présente le résultat d'une longue négociation entre les comités de souscripteurs de polices désignés par le tribunal, qui ont été appuyés par leurs propres conseillers juridiques et experts en actuariat et en finances. Il souligne la façon dont Economical passera de société mutuelle à société par actions, et inclut la méthode de répartition des avantages financiers découlant de la démutualisation.

Ce document se trouve sur le site Web de la démutualisation d'Economical.

Le plan de transformation est inclus dans la circulaire d'information qui a été postée à tous les souscripteurs admissibles de polices, accompagné de l'opinion des experts en finances et en actuariat et d'autres renseignements pouvant aider les souscripteurs admissibles de polices mutuelles à prendre une décision éclairée. Ces derniers sont encouragés à passer en revue la documentation et à voter par l'entremise d'une des nombreuses méthodes de vote par anticipation possible.

Un avantage unique enraciné dans notre héritage

Une nouvelle fondation de bienfaisance sera créée dans le cadre de la démutualisation prévue d'Economical - The Economical Insurance Heritage Foundation. Advenant la réussite de la démutualisation, la fondation recevra un produit de 100 millions de dollars découlant de la démutualisation, une allocation qui a été négociée par les comités de souscripteurs de polices dans le cadre de leur entente sur les avantages financiers. La mission de la fondation sera d'honorer les souscripteurs de polices ainsi que les employés d'Economical, anciens et actuels, en ayant l'effet le plus marquant possible dans nos communautés.

«?Redonner est une valeur fondamentale pour Economical depuis ses 147 ans d'histoire, alors nous sommes ravis de voir les comités de souscripteurs de polices s'unir et prendre un tel engagement envers nos communautés?», poursuit M. Bowey. «?Cette étape historique témoigne de l'innovation de notre démutualisation, et nous sommes privilégiés de faire partie de l'héritage que la fondation laissera, et de ses bienfaits pour de nombreuses années à venir.?»

Prochaines étapes : votes des souscripteurs de polices et approbation du ministre fédéral

Si le deuxième vote à l'assemblée extraordinaire est affirmatif, Economical demandera l'autorisation au BSIF pour convoquer une troisième assemblée extraordinaire où tous les souscripteurs admissibles de polices (mutuelles et non mutuelles) auront la possibilité de voter ensemble sur l'acceptation du plan de transformation et de faire une demande d'approbation finale pour la démutualisation.

Si les deux votes de souscripteurs sont affirmatifs, Economical serait en position de faire une demande d'approbation finale de démutualisation au ministre fédéral des Finances.

Proposition d'entrée en bourse

En plus de prendre les mesures réglementaires techniques requises aux termes du règlement sur la démutualisation, cette dernière nécessite également qu'Economical fasse son entrée en bourse, car la valeur des avantages découlant de la démutualisation distribués aux souscripteurs admissibles de polices dépendra du prix des actions vendues lors de l'entrée en bourse. Le produit de l'entrée en bourse octroiera également des fonds pour les avantages distribués aux personnes admissibles en espèces.

Economical évaluera constamment les conditions du marché, le rendement de l'entreprise et les autres facteurs pouvant influencer l'échéancier et le succès d'une entrée en bourse et, par extension, les étapes restantes du processus de démutualisation.

À propos d'Assurance Economical

Assurance Economical, fondée en 1871, est l'un des plus importants assureurs de dommages au Canada avec plus de 2,3 milliards de dollars en volume de primes annuelles et environ 5,7 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2018. Établie à Waterloo en Ontario, cette entreprise détenue et exploitée par des Canadiens, répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays. Assurance Economical fait affaire sous les marques suivantes : Assurance Economical; Economical; Western General; Economical Sélect; Perth, Compagnie d'Assurance; Sonnet; Petsecure; Family Insurance Solutions et Financière Economical.

