Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Le ministre des Transports fait le point sur le NM F.-A. Gauthier et la Société des traversiers du Québec





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l'Estrie, Monsieur François Bonnardel, a fait le point aujourd'hui sur la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Il a également confirmé le départ du président-directeur général par intérim de la Société des traversiers du Québec (STQ) Monsieur François Bertrand, et son remplacement par le sous-ministre associé au ministère des Transports, Monsieur Stéphane Lafaut.

NM F.-A. Gauthier

En cale sèche depuis le 14 janvier, des travaux de démantèlement des deux propulseurs du NM F.-A. Gauthier ont été réalisés en présence du manufacturier et d'un expert maritime. Des dommages ont été observés aux deux propulseurs azimutaux. À ce jour, le manufacturier, Steerprop, est en mesure de nous fournir l'ensemble des pièces endommagées pour une seule des deux unités de propulsion. Pour le second, la STQ a autorisé la fabrication des pièces, qui devraient être disponibles à la fin juin. Une fois les pièces reçues, le propulseur sera remonté, ce qui prendra un peu plus d'un mois. Une remise en service du navire est envisageable en août. Le ministre a demandé qu'on évalue les recours juridiques possibles s'il s'avérait que la faute est reconnue.

Plan de relève

Lors de l'arrêt du NM F.-A. Gauthier, le 17 décembre dernier, le ministre a été surpris d'apprendre que la STQ ne disposait d'aucun navire de relève. Pire encore, une proposition d'acquisition d'un tel navire avait été soumise à l'ancien gouvernement, qui n'a pas crû bon donner suite à la recommandation.

En attendant l'acquisition d'un navire de relève permanente, la STQ a dû trouver une solution temporaire, soit l'acquisition du NM Apollo. Initialement prévu pour démarrer ses opérations ce vendredi, le navire entrera en service au plus tôt le 13 février prochain. La STQ a fait connaître hier les mesures qui seront mises en place pour offrir le service aux usagers d'ici là.

Changement à la direction

Devant l'incapacité de la STQ de mettre en place un plan crédible de relève à court, moyen et long terme, le ministre des Transports a confirmé la fin du mandat par intérim de Monsieur François Bertrand comme président-directeur général. Il sera remplacé par Monsieur Stéphane Lafaut, sous-ministre associé aux territoires depuis 2016 au ministère des Transports. Monsieur Lafaut a connu une carrière de près de 25 ans dans des postes de direction dans les Forces armées canadiennes et au ministère de la Défense nationale.

Citation :

« Comme ministre des Transports, je suis non seulement préoccupé par les problèmes du NM F.? A. Gauthier, mais aussi par la gestion du service alternatif par la Société des traversiers du Québec. Pour moi, il est primordial les Québécois et les entreprises puissent compter sur des services de traversiers fiables, efficaces et constants. À la lumière de ce que j'observe depuis mon arrivée en poste, il y a un peu plus de trois mois, la direction actuelle n'était plus en mesure d'assurer cette mission cruciale, et la confiance que je dois lui porter n'était tout simplement plus là. La situation dans laquelle se trouve la Société des traversiers encore aujourd'hui est inacceptable. L'arrivée de Monsieur Stéphane Lafaut comme président-directeur général par intérim permettra à la STQ d'assumer pleinement cette mission et de répondre aux attentes élevées du gouvernement et des Québécois. Il pourra d'ailleurs compter sur une équipe de plus de 600 employés dévoués à offrir des services de qualité indispensables dans plusieurs régions du Québec. Je leur assure de mon écoute et de mon appui pour redresser la situation. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 16:14 et diffusé par :