Un nouveau groupe d'artistes prêt à vivre et à créer au « Paradis d'une folle » en 2019

TORONTO, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Huit artistes de partout au Canada, y compris des artistes visuels, des musiciens et des écrivains, ont été sélectionnés pour participer au Programme des artistes en résidence Doris McCarthy qui en est à sa cinquième année de mise en oeuvre.

Le programme, géré par la Fiducie du patrimoine ontarien, offre aux artistes professionnels de partout au Canada un logement et un espace de travail au « Paradis d'une folle », ancien domicile et atelier de la célèbre artiste canadienne Doris McCarthy.

Les huit artistes sélectionnés pour participer au programme de 2019 sont :

Rabindranath Maharaj , auteur d' Ajax

auteur d' Marisa Hoicka , artiste multimédia et cinéaste coloriste de Toronto

, artiste multimédia et cinéaste coloriste de Suzanne M. Steele , poète, artiste en installation, librettiste et érudite de Vancouver

, poète, artiste en installation, librettiste et érudite de Esmond Lee , artiste visuel spécialisé en photographie de Toronto

, artiste visuel spécialisé en photographie de Janieta Eyre, photographe de Toronto

photographe de Martine Leavitt , auteure et professeure d'écriture de High River

, auteure et professeure d'écriture de High River Tristram Lansdowne , artiste visuel établi à Toronto

, artiste visuel établi à Jennavieve McClelland, écrivaine et musicienne de Toronto, Ontario

Le « Paradis d'une folle » est un endroit très particulier et nous sommes ravis que les artistes sélectionnés pour participer à la cinquième année de mise en oeuvre du Programme des artistes en résidence aient la chance de vivre cette expérience et de s'en inspirer, à l'instar de Doris, a déclaré Beth Hanna, directrice générale de la Fiducie du patrimoine ontarien. « L'éventail de compétences et de talents que ces artistes apportent au programme et la diversité de leurs antécédents rendent hommage à l'héritage de Doris. »

Le « Paradis d'une folle » est situé sur les falaises écosensibles et géologiquement importantes de Scarborough. Mme McCarthy a acheté la partie la plus à l'est, que sa mère appelait le « Paradis d'une folle », car elle considérait cet achat extravagant. En 1998, elle fait don du site à la Fiducie du patrimoine ontarien aux fins d'activités patrimoniales et artistiques, tout en continuant d'y vivre et d'y travailler jusqu'à la fin de sa vie, en 2010. Elle souhaitait que d'autres artistes aient la possibilité de vivre et de travailler en cet endroit qui a tant inspiré sa propre expression artistique.

Aujourd'hui, le Centre des artistes en résidence Doris McCarthy est un incubateur unique, vivant et fonctionnel pour les artistes visuels, musiciens et écrivains de toutes les disciplines. Les demandes sont examinées par un groupe consultatif d'experts et les participants s'engagent à fournir des possibilités de mentorat afin de soutenir le développement d'un ou de plusieurs artistes émergents. Le programme vise à contribuer à l'héritage artistique et culturel de Doris McCarthy en démontrant la valeur inspirante du paysage, tout en faisant la promotion de l'excellence en art, en musique et en écriture au Canada.

Le Programme des artistes en résidence Doris McCarthy bénéficie du soutien de la Fondation RBC. RBC appuie depuis longtemps les beaux-arts, car elle reconnaît que les arts jouent un rôle important dans l'édification de collectivités dynamiques et d'économies fortes. Dans le cadre du projet Artistes émergents, RBC s'engage à soutenir les artistes en début de carrière et à aider à combler le fossé entre les artistes « émergents » et les artistes « établis » en appuyant des programmes de mentorat et d'éducation, en leur donnant accès à de nouveaux publics et en les aidant à se faire connaître.

« Nous sommes ravis de pouvoir concrétiser la vision de Doris, aider à inspirer des artistes et offrir du mentorat aux artistes émergents », a déclaré Roshni Mukherjee, vice-présidente régionale, région du Grand Toronto, RBC Banque Royale.

Depuis le lancement du programme de résidence en 2014, 22 artistes y ont participé. Les demandes d'inscription au programme de 2020 débuteront au printemps et se poursuivront jusqu'au 30 septembre 2019.

Lire les biographies des huit artistes qui participeront au Programme des artistes en résidence en 2019.

Cliquer ici pour une demande d'inscription au Programme des artistes en résidence Doris McCarthy.

