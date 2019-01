Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Le Parti Québécois demande au ministre des Transports de prendre le dossier en main





QUÉBEC, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé, la députée de Duplessis, Lorraine Richard, ainsi que le député de René-Lévesque et leader parlementaire du deuxième groupe d'opposition, Martin Ouellet, en ont assez : il est temps que le ministre des Transports, François Bonnardel, prenne le dossier de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout en main.

EN BREF

Les problèmes touchant la traverse Matane - Baie-Comeau - Godbout se poursuivent; il est temps que ça cesse.

Nous considérons que les citoyens du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord doivent pouvoir compter sur un service de traversier fiable et efficace.

Visiblement, la Société des traversiers du Québec (STQ) n'a pas le leadership nécessaire pour faire face à la situation.

Le Parti Québécois demande une enquête de la vérificatrice générale (VG), et exige que le ministre des Transports prenne la situation en main; entre autres, il doit se rendre à Matane et à Baie-Comeau pour rencontrer les intervenants politiques et les médias locaux, ce qu'il a négligé de faire depuis le début de la crise.

Réagissant à l'annonce selon laquelle la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout serait de nouveau perturbée dans les jours à venir, Pascal Bérubé a été clair : « Le problème persiste et, manifestement, les dirigeants de la Société des traversiers du Québec n'ont pas ce qu'il faut pour le régler. Or, on a besoin d'un leadership fort. Nous demandons au ministre des Transports d'agir et d'opérer un changement de gouvernance au sein de la STQ », a?t?il déclaré d'entrée de jeu.

« Les citoyens du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord, comme les entreprises de transport, ont droit au service de traversier. Et ils s'attendent à ce qu'il soit fiable et efficace. Mais actuellement, c'est l'incertitude, on ne peut rien prévoir. Nous en sommes au quatrième bateau de remplacement pour assurer le service, et celui-ci donne la priorité aux entreprises de transport. La navette aérienne est certes de retour, mais les citoyens doivent maintenant se rendre à l'aéroport pour l'emprunter. Tous ces contretemps sont intolérables », a ajouté la députée de Duplessis.

Pour sa part, Martin Ouellet considère qu'il serait opportun de mandater la vérificatrice générale pour faire la lumière. « La VG doit enquêter sur l'ensemble du processus d'acquisition du F.-A.-Gauthier et sur celui du NM Apollo qui, visiblement, s'est fait à la va-vite, sans que le navire soit préalablement inspecté. Il y a là beaucoup de matière, notamment en ce qui a trait à la compétence des dirigeants de la STQ, qui peut être questionnée », a?t?il indiqué.

En effet, le fait que la STQ soit constamment en mode réaction a réussi à exaspérer le chef parlementaire du Parti Québécois. « C'est assez. C'est au tour du ministre d'agir. Il doit venir sur le terrain, à Matane et à Baie-Comeau, constater en personne la confusion qui règne, rencontrer les acteurs locaux et régler la situation une bonne fois pour toutes », a?t-il exigé.

