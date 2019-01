LANDRY et associés nommée parmi les meilleurs employeurs de Montréal en 2019





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - LANDRY et associés est heureuse d'annoncer qu'elle a été nommée par les éditeurs des 100 meilleurs employeurs du Canada comme l'un des meilleurs employeurs du Grand Montréal. Les lauréats de cette année ont été annoncés aujourd'hui lors de la cérémonie de remise des prix au Ritz-Carlton à Montréal.

Les employés de LANDRY et associés, dont le siège social est situé au coeur du centre-ville, sont très fiers de leur environnement de travail - un environnement propice à la diversité, à la créativité, à la transparence et aux opportunités de croissance. En 2015, lorsque l'entreprise était à l'étroit dans ses locaux en raison d'une augmentation significative des effectifs, tous les membres de l'équipe avaient été sollicités pour donner leur avis sur le choix de ce qui allait bientôt devenir leur nouvel environnement de travail. Une fois installés, certains ont estimé qu'il était nécessaire de disposer d'un espace créatif polyvalent pour des activités telles que le brainstorming, le yoga et la méditation, ainsi que les repas-partage occasionnels. Leur demande a été satisfaite sans hésitation. Une salle inoccupée a été convertie en une zone collaborative colorée, avec des murs en tableaux effaçables du sol au plafond, une table de « air hockey », des silhouettes de palmiers (pour aider à passer à travers les mois froids de l'hiver), ainsi que plusieurs petites touches personnelles ajoutées par ceux qui souhaitaient contribuer au projet. Pour inspirer davantage l'équipe, des oeuvres d'art du monde entier et diverses plantes ornent chaque coin du bureau.

Passant des activités sociales aux escapades occasionnelles, des sorties en équipe pour redonner à la communauté, des horaires de travail flexibles et un assortiment complet de bénéfices et d'avantages sociaux, il n'est pas surprenant que l'entreprise reçoive plus de 500 candidatures par an. LANDRY et associés a également mis en place divers programmes de gestion environnementale et sociale, faisant du développement durable l'une de ses valeurs fondamentales.

« Je suis ravi que nous ayons été choisis parmi les meilleurs employeurs de Montréal », a déclaré Claude M. Landry, président et fondateur de la firme. « Bien que nous soyons une entreprise relativement jeune, il s'est passé beaucoup de choses depuis notre création et je suis très fier de l'équipe pour ses nombreuses réalisations », a-t-il poursuivi. « Rien ne me fait plus plaisir que de voir tout le monde travailler ensemble, non seulement pour fournir le meilleur service possible à nos nombreux clients fidèles, mais également pour prendre soin des autres membres de l'équipe. Nous travaillons fort et passons beaucoup de temps ensemble. C'est pourquoi il est essentiel de créer et de maintenir un environnement agréable. Inutile de dire que je suis honoré de recevoir une reconnaissance aussi prestigieuse, en particulier à la clôture des célébrations de notre dixième anniversaire. Je ferai de mon mieux pour m'assurer de maintenir ce niveau d'excellence. »

À propos de LANDRY et associés

Fondée en 2008, LANDRY et associés est une firme multidisciplinaire spécialisée en gestion de risque et de performance ainsi qu'en gestion des technologies d'entreprise. L'équipe intervient pour accompagner les organisations face aux impératifs d'affaires, opérationnels et technologiques liés à la gestion, la protection et la valorisation de leurs actifs.

LANDRY et associés accorde une grande importance au travail accompli avec rigueur dans un souci constant de minutie et d'excellence. Cette approche distinctive s'exprime à travers notre philosophie d'entreprise et guide nos conseillers dans leurs actions afin de fournir des résultats générateurs de valeur, durables et cohérents avec les objectifs d'affaires des clients.

Notre équipe multidisciplinaire est composée de spécialistes qui possèdent des certifications et des compétences complémentaires dans les domaines suivants : gouvernance et leadership, gestion des risques, conseil stratégique, technologies de l'information et cybersécurité, analyse d'affaires, développement durable, gestion de projets, etc.

Renseignements : medias@landryconsulting.com

http://www.landryconsulting.com/

À propos des 100 meilleurs employeurs du Canada

Publié pour la première fois en 2006, le concours des meilleurs employeurs de Montréal est un concours annuel qui reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui sont en tête de leurs industries en offrant des lieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués selon les mêmes huit critères que le concours national : (1) lieu de travail physique; (2) atmosphère de travail et social; (3) prestations de santé, financières et familiales; (4) vacances et congés; (5) communications avec les employés; (6) gestion du rendement; (7) formation et développement des compétences; et (8) l'engagement communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations de leur domaine pour déterminer lesquelles offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes.



https://www.canadastop100.com/montreal/

https://content.eluta.ca/top-employer-landry-et-associes

