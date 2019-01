L'entreprise canadienne Irving Oil annonce avoir réalisé avec succès l'acquisition de l'entreprise irlandaise Top Oil





SAINT-JEAN, Nouveau-Brunswick, January 31, 2019 /PRNewswire/ --

L'entreprise canadienne Irving Oil a annoncé aujourd'hui l'acquisition du groupe d'entreprises Tedcastle, une organisation irlandaise de commercialisation et de distribution d'énergie, qui exerce ses activités sous la marque Top Oil.

L'accord a été annoncé à la fin de l'été dernier, dans l'espoir que la transaction serait finalisée une fois que toutes les conditions de vente auraient été remplies, notamment l'approbation de la Commission de la concurrence et de la protection des consommateurs en Irlande.

Quand l'accord sera finalisé, Irving Oil continuera à exploiter l'entreprise Top Oil et ses actifs comme à l'accoutumée.

Basée à Dublin, Top Oil est l'un des principaux fournisseurs de fioul domestique, ainsi que d'essence et de carburant diesel en Irlande. Elle a récemment étendu ses activités à la vente au détail dans les stations-services appartenant à l'entreprise et au carburant pour l'aviation. Top Oil vend 1,3 milliard de litres de carburant par an par l'intermédiaire de son réseau de stations-services, ainsi qu'à des entreprises commerciales et des clients résidentiels en Irlande.

« C'est un jour historique pour notre entreprise », déclare Arthur Irving, président du conseil d'Irving Oil. « Nous avons hâte de poursuivre la croissance de nos activités sur le marché irlandais. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de Top Oil chez Irving Oil. »

En 2016, Irving Oil, une entreprise familiale, a acheté la seule raffinerie de pétrole d'Irlande, située dans le village de Whitegate, et a continué à fournir un approvisionnement sûr et fiable aux clients.

« Cette acquisition nous permet de poursuivre notre expansion et de nous appuyer sur notre succès en Irlande, en couplant les activités de Top Oil à celles de la raffinerie de Whitegate », déclare Ian Whitcomb, président d'Irving Oil. « Top Oil est une société très respectée qui jouit d'une excellente réputation en tant que fournisseur de carburant sûr, fiable et de qualité supérieure en Irlande et nous sommes très heureux d'être à même de maintenir cet engagement. »

« C'est aujourd'hui un grand jour pour nous tous et nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de Top Oil au sein de la famille Irving Oil », déclare Sarah Irving, vice-présidente exécutive d'Irving Oil. « Nous avons hâte de travailler ensemble pour apporter les meilleurs services à nos clients et nos collectivités dans les années à venir. »

« Nous sommes très touchés de rejoindre Irving Oil et de poursuivre notre croissance et notre succès en Irlande », déclare Gerard Boylan, PDG de Top Oil. « À titre d'entreprise familiale qui se consacre pleinement à la clientèle et aux collectivités, Irving Oil a des valeurs fondamentales qui reflètent les nôtres. Ensemble, nous assurerons des opérations responsables et fiables pour nos clients, nos employés et les communautés qui nous entourent. »

Tout comme Irving Oil, Top Oil bénéficie d'une présence pleinement intégrée sur le marché et de liens solides avec les collectivités auxquelles elle apporte ses services et elle suit une valeur fondamentale de sécurité dans ses opérations. Disposant d'un terminal de 55 000 tonnes de produits propres dans le port de Dublin, de 22 dépôts à l'intérieur des terres, de 200 dépôts dans des stations-services appartenant à des distributeurs et à l'entreprise, ainsi que de 20 sites dédiés aux cartes de carburant, Top Oil garantit un approvisionnement fiable en produits pétroliers aux entreprises et aux consommateurs du pays.

À propos de Top Oil

Top Oil est une entreprise familiale, commercialement active depuis 200 ans. Top Oil vend 1,3 milliard de litres de carburant par an dans toute l'Irlande et l'Irlande du Nord. La division de « Carburants pour les transports » apporte aux chauffeurs un carburant dont la qualité est assurée, aux quatre coins du pays, à partir de 20 sites Top Oil Sirio appartenant à la société ou d'un réseau de 180 stations-services de distributeurs de Top Oil et aires de service autoroutières. Les utilisateurs de la Top Oil Fuel Card bénéficient d'un excellent service à la clientèle, notamment de rapports de gestion fréquents et d'un gestionnaire de compte dédié lorsqu'ils utilisent la Top Oil Fuel Card sur chacun de ses emplacements. La branche « Direct Fuels » répond aux besoins des entreprises commerciales, des revendeurs, des institutions, de la communauté agricole et des utilisateurs domestiques, directement à partir de son terminal de Dublin ou de l'un de ses 22 dépôts de Top Oil situés dans des communautés à travers le pays. Rendez-vous sur http://www.top.ie pour en savoir plus.

À propos d'Irving Oil

Irving Oil est une entreprise internationale de raffinage et de commercialisation, riche d'une trajectoire de partenariats et de relations à long terme. Fondée en 1924, Irving Oil exploite la plus grande raffinerie du Canada à Saint-Jean, dans le Nouveau-Brunswick, ainsi que plus de 900 points de ravitaillement en carburant et un réseau de terminaux de distribution dans l'Est du Canada et en Nouvelle-Angleterre. Elle exploite également la seule raffinerie d'Irlande, située dans le village de Whitegate. Irving Oil a lancé ses activités européennes en 2014 avec un bureau à Londres, en Angleterre, et un réservoir à Amsterdam. Nommée l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada pendant trois ans consécutifs, Irving Oil est fortement axée sur la clientèle et la collectivité et s'engage à assurer sa croissance future. Vous en saurez plus sur facebook.com/irvingoil ou http://www.irvingoil.com.

Contact avec les médias : Sam Robinson, directeur des communications, institutionnelles Irving Oil, sam.robinson@irvingoil.com, +1(506)650-4947

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 15:43 et diffusé par :