Une nouvelle association provinciale de courtiers immobiliers voit le jour





L'ÎLE-DES-SOEURS, QC, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - C'est officiel : une nouvelle association a vu le jour dans le secteur immobilier au Québec. L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a été formée le 1er janvier 2019, regroupant plus de 12 500 courtiers immobiliers et agences immobilières.

Partageant une même vision pour l'avenir et pour la promotion de la profession du courtage immobilier, les chambres immobilières du Grand Montréal (CIGM), de Québec (CIQ) et des Laurentides (CIL) ont tenu des assemblées générales au mois d'octobre, lors desquelles plus de 96 % des courtiers immobiliers ont voté en faveur d'une fusion. D'ici la première assemblée générale annuelle de la nouvelle association qui aura lieu en avril, les trois présidentes des anciennes chambres immobilières, Nathalie Bégin, Christiane St-Jean et Anouk Vidal, agissent à titre de coprésidentes. L'APCIQ a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal. Elle possède également deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l'immobilier du Québec.

« Notre objectif est de regrouper les courtiers immobiliers dans un nouveau modèle associatif provincial qui deviendrait la seule organisation québécoise vouée à la promotion de notre profession ainsi qu'à la défense et à la protection de nos intérêts auprès des instances gouvernementales », déclare Christiane St-Jean, coprésidente de l'APCIQ. « Nous sommes maintenant en mesure de parler d'une seule voix pour mieux faire face aux enjeux de notre profession afin que le discours soit unique, crédible et cohérent. »

La coprésidente Nathalie Bégin affirme : « La profession du courtage immobilier est en pleine évolution et nous croyons qu'ensemble, nous irons plus loin et permettrons aux courtiers immobiliers de rayonner davantage auprès du public. » Selon elle, il n'a jamais été aussi pertinent de faire affaire avec un courtier immobilier dans un monde où les transactions sont de plus en plus complexes. « Nous sommes de plus en plus formés et les consommateurs qui retiennent nos services y trouvent valeur ajoutée, qualité et avantages », ajoute madame Bégin.

L'APCIQ mettra tout en oeuvre pour soutenir les activités professionnelles partout sur le territoire de la province. « Notre but est d'offrir à nos membres tous les services sous un même toit et une vie associative dynamique. Notre succès passe nécessairement par une représentation régionale forte et à l'écoute des besoins spécifiques des courtiers immobiliers, peu importe leur secteur géographique », explique la coprésidente Anouk Vidal. « Nous sommes plus représentatifs et nous favorisons la synergie entre les régions tout en répondant aux besoins locaux », conclue-t-elle.

Le mouvement de rassemblement des courtiers immobiliers est bien amorcé. En juin 2018, la Chambre immobilière de Saint-Hyacinthe a cessé ses activités et ses courtiers sont maintenant membres de l'APCIQ. Puis, en décembre, les courtiers membres de la Chambre immobilière de la Haute-Yamaska ont voté à l'unanimité en faveur de la dissolution de leur chambre, en date du 31 janvier 2019, dans le but de joindre les rangs de la nouvelle association.

