Avis aux medias - Le ministre Bains annoncera l'octroi de fonds pour un projet de technologies propres





MISSISSAUGA, ON, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la députée de Mississauga-Erin Mills, Iqra Khalid, visiteront demain Imtex Membranes (anglais) pour annoncer l'octroi d'une subvention pour un projet de technologies propres qui aura des retombées positives sur l'environnement au Canada et contribuera à soutenir l'économie.

Les représentants des médias sont priés d'arriver 15 minutes avant l'événement pour s'inscrire.

Date : Le vendredi 1er février 2019



Heure : 13 h 30



Lieu : Imtex Membranes

2596, promenade Dunwin

Mississauga (Ontario)

