Le gouvernement du Canada investit dans la sécurité de l'aéroport de Red Lake





RED LAKE, ON, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Les Canadiens, les touristes et les entreprises y gagnent lorsque les aéroports sont sécuritaires et bien entretenus. Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille, de nous déplacer pour des rendez-vous chez le médecin ou de transporter des biens vers les marchés, nous comptons sur nos aéroports locaux pour maintenir le dynamisme des collectivités. Ces aéroports fournissent également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des collectivités, d'ambulance aérienne, de recherche et sauvetage, et de lutte contre les feux de forêt.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, s'est rendu à l'aéroport municipal de Red Lake aujourd'hui pour souligner l'achèvement récent de deux projets d'amélioration de la sécurité : l'achat d'un pulvérisateur de déglaçage sur remorque tractée par un chasse-neige, pulvérisateur qui permettra de garder les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic libres de glace et de neige, et le remplacement d'un dispositif d'approche lumineux omnidirectionnel, convertisseurs et transformateurs d'alimentation compris, pour la piste 26.

Le dispositif d'approche lumineux omnidirectionnel joue un rôle important dans les activités d'un aéroport puisque le brouillard et de rudes conditions météorologiques hivernales sont fréquents dans la région de Red Lake. Le remplacement des convertisseurs et transformateurs d'alimentation assurera le bon fonctionnement du nouveau système d'éclairage.

Le financement de ces deux projets s'élève à 152 943 $ et provient du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) de Transports Canada.

Le ministre Garneau a également examiné des plans de réfection détaillés de la piste 08-26, des voies de circulation A, B et C ainsi que de l'aire de trafic 2A, qui est adjacente à l'aérogare. Ce futur projet de 10 millions de dollars sera également financé au titre du PAIA.

Une piste, une voie de circulation et une aire de trafic bien entretenues contribuent à garantir leur utilisation sécuritaire par les aéronefs, les passagers et les équipages et à protéger les actifs de sécurité coûteux des aéroports, comme l'équipement de déneigement et les véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, pendant les activités aéroportuaires.

« Le gouvernement du Canada est conscient de l'importance cruciale que revêtent les aéroports locaux du Canada, puisqu'ils apportent un soutien à l'emploi et au tourisme, attirent des investissements et stimulent les échanges commerciaux. Notre financement aidera les aéroports à améliorer la sécurité et l'accès des résidents et des voyageurs et assurera la croissance continue de l'économie locale et régionale. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« L'aéroport de Red Lake est un carrefour important pour les résidents et les exploitants d'entreprises de la région. Cet investissement contribuera au maintien de la sécurité des activités aéroportuaires pour les passagers, les équipages et les employés. Il appuiera également l'économie locale et le développement social de la région. »

L'honorable Bob Nault

Député de Kenora

