Les installations de Colombie-Britannique obtiennent la certification de production responsable de l'Aluminium Stewardship Initiative





VANCOUVER, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les installations de Colombie-Britannique de Rio Tinto, regroupant l'aluminerie de Kitimat et la centrale hydroélectrique de Kemano, au Canada, ont reçu la certification de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI), la plus haute norme internationalement reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Toutes les installations du secteur de l'aluminium de Rio Tinto au Canada sont maintenant certifiées ASI.

La certification renforce la position de leadership de Rio Tinto en tant que seule entreprise actuellement en mesure de vendre de l'aluminium certifié ASI, produit selon une « chaîne de traçabilité » englobant la mine de bauxite Gove, en Australie, ainsi que l'usine d'affinage d'alumine, les usines d'électrolyse et les centres de coulée de l'entreprise au Québec.

Nespresso a récemment annoncé qu'elle deviendra la première entreprise à utiliser de l'aluminium de source responsable, fourni par Rio Tinto et certifié ASI, pour produire ses capsules de café. Rio Tinto prend les mesures qui s'imposent pour pouvoir offrir de l'aluminium certifié ASI à ses clients actuels et nouveaux sur l'ensemble des marchés mondiaux.

« Nous sommes déterminés à être au premier rang de l'industrie, indique Alf Barrios, chef de la direction, Rio Tinto Aluminium, en satisfaisant aux normes de production internationale les plus élevées et en offrant de l'aluminium certifié ASI à nos clients à l'échelle mondiale, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits de source responsable.

« Il s'agit d'une étape essentielle dans notre démarche visant à exploiter tout le potentiel de l'aluminium comme matière clé dans notre monde moderne et à en augmenter l'utilisation dans des applications de toutes sortes, des téléphones jusqu'aux voitures et aux immeubles. »

Fiona Solomon, chef de la direction de l'ASI, a déclaré ce qui suit : « Nous applaudissons Rio Tinto pour le leadership qu'il continue d'exercer dans l'industrie en matière de production responsable, en tant que membre fondateur de l'ASI et comme fournisseur d'aluminium certifié sur le marché.

« Nous espérons que cet exemple positif se répercutera largement, et que les secteurs qui utilisent l'aluminium en aval, comme ceux de l'automobile, de la construction et du conditionnement, emboîteront le pas de façon volontaire. »

Tolga Egrilmezer, vice-président, Ventes et marketing, de Rio Tinto et membre du conseil d'administration de l'ASI, souligne : « Les normes de l'ASI commencent à être adoptées à toutes les étapes de la chaîne de valeur, et des utilisateurs finaux comme Audi obtiennent eux aussi la certification.

« Rio Tinto travaillera en étroite collaboration avec les clients à titre de pionnier dans ce domaine, en vue de répondre à leurs besoins en matière d'aluminium produit de façon responsable. »

Notes à l'éditeur

Rio Tinto a dirigé l'établissement de la certification de production responsable dans le secteur de l'aluminium à titre de membre fondateur de l'ASI, en collaboration avec des clients et un large éventail de parties prenantes.

L'Aluminium Stewardship Initiative (ASI) est un organisme de normalisation et de certification multipartite et sans but lucratif d'envergure mondiale. Ses activités visent à favoriser la production et l'approvisionnement responsables de l'aluminium à toutes les étapes de la chaîne de valeur. À cette fin, l'ASI a publié sa Norme de performance et sa Norme de traçabilité en décembre 2017.

L'ASI compte plus de 70 membres de premier plan appartenant à divers secteurs : sociétés civiles, entreprises des secteurs de l'extraction de la bauxite, de l'affinage de l'alumine, de l'électrolyse de l'aluminium, de la fabrication de produits semi-finis, de la fabrication de produits, de composantes et de biens commerciaux et de consommation, notamment les secteurs de l'automobile, de la construction et l'emballage, ainsi qu'associations sectorielles et autres membres qui soutiennent l'organisme.

L'ASI continue de solliciter l'engagement d'entités commerciales et d'autres parties prenantes de la chaîne de valeur de l'aluminium du monde entier. Toute organisation qui souhaite devenir membre est encouragée à se renseigner sur notre structure d'adhésion et sur la manière de s'inscrire. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.aluminium-stewardship.org.

