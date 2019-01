Pitney Bowes développe sa stratégie de croissance à long terme en Europe





Pitney Bowes Inc. (NYSE:PBI) une société technologique internationale fournissant des solutions de commerce dans les domaines de l'e-commerce, de l'expédition, du mailing, et des données, a annoncé aujourd'hui une optimisation continue dans sa stratégie de mise sur le marché via la vente de son activité SMB dans six pays européens (Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Suisse et Italie), à BAVARIA Industries Group AG, une société internationale de capitaux privés. Pitney Bowes continue de réaliser d'importantes avancées dans l'élaboration d'un portefeuille axé sur la croissance via l'expédition et le mailing sur des marchés majeurs.

"Cette acquisition est avantageuse aussi bien pour Pitney Bowes que pour BAVARIA Industries Group AG", déclare Christoph Stehmann, vice-président exécutif, International, SMB Solutions. "Nous avons trouvé en BAVARIA Industries Group AG le partenaire idéal disposant des ressources requises pour fournir une expérience client positive sur l'ensemble de notre portefeuille en Europe. Nous travaillerons en étroite collaboration avec BAVARIA Industries Group AG pour garantir une transition parfaitement fluide pour nos employés, clients, fournisseurs et partenaires."

BAVARIA Industries Group AG continuera à vendre exclusivement les produits Pitney Bowes dans tous les six marchés et Pitney Bowes fournira des services pour garantir une transition fluide. Dans les six pays européens, les petites entreprises continueront de bénéficier des solutions d'expédition et de mailing de Pitney Bowes via les équipes de BAVARIA qui répondront aux demandes des marchés locaux de manière plus rapide, et élargiront le portefeuille de produits dans chaque pays pour une expérience client optimisée. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

La direction de Pitney Bowes présentera les résultats de fin d'exercice de la société lors d'une diffusion, sur Internet, à 8h00 EST, le 5 février. Les instructions pour écouter les résultats de bénéfice via le Web sont disponibles sur la page consacrée aux relations avec les investisseurs du site www.pb.com.

À propos de Pitney Bowes

Pitney Bowes (NYSE:PBI) est une société technologique internationale contribuant à la réalisation de milliards de transactions. Nos clients, qui comprennent 90 pour cent du Fortune 500, font confiance à la précision fournie par les solutions, outils analytiques et API de Pitney Bowes dans les domaines de l'approvisionnement, l'expédition et les retours de l'e-commerce; de l'e-commerce transfrontalier; des services de tri préliminaire; de mailing et d'expédition postale pour l'entreprise; des données de localisation; et des logiciels. Depuis près de 100 ans, Pitney Bowes innove et propose des technologies qui éliminent la complexité pour accomplir avec précision les transactions commerciales. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site de Pitney Bowes, les Orfèvres du Commerce, à l'adresse www.pitneybowes.com.

Le présent document contient des "énoncés prospectifs" relatifs à notre performance commerciale et financière future et potentielle. Pour nous, les énoncés prospectifs incluent les déclarations relatives aux revenus futurs, aux perspectives de bénéfices et aux autres déclarations sur les événements et conditions à venir. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future et comportent des risques et incertitudes qui pourraient provoquer une différence substantielle entre les résultats réels et ceux projetés. Parmi ces risques et incertitudes figurent les volumes de courrier; un environnement économique incertain; le développement rapide, l'acception des marchés et les approbations réglementaires, le cas échéant, de nouveaux produits; les fluctuations dans la demande des clients; les changements dans les réglementations postales; l'utilisation interrompue des systèmes d'information clefs; la gestion des accords d'externalisation; le déploiement d'un nouveau système de planification des ressources de l'entreprise; les changements dans le portefeuille commercial; les taux de change; les changements dans nos notations de crédit; la gestion des risques de crédit; les changements dans les taux d'intérêt; la santé financière des postes nationales; et d'autres facteurs se trouvant hors du contrôle de la société, tels que décrits en détail dans le rapport annuel 2013 de la société sur formulaire 10-K, et d'autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Pitney Bowes rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, à la suite d'informations, événements ou développements à venir.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

