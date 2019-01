Établir le lien entre les milieux humides et le changement climatique





MARAIS OAK HAMMOCK, Manitoba, 31 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D'un océan à l'autre, de puissants écosystèmes protègent nos collectivités et notre mode de vie. Ces écosystèmes sont les remparts qui nous protègent contre le changement climatique. Il s'agit des milieux humides du Canada.



À l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, Canards Illimités Canada (CIC) s'allie à d'autres organismes partout dans le monde pour attirer l'attention sur le rôle que jouent les milieux humides en apportant des solutions naturelles pour se prémunir contre les chocs du changement climatique. Cette journée vient nous rappeler qu'il faut préserver les milieux humides.

« La préservation et la restauration des milieux humides, c'est ce que nous pouvons faire de mieux pour assurer la santé et la prospérité à long terme de notre environnement et de nos collectivités, a déclaré Karla Guyn, chef de la direction de CIC. Les milieux humides sont essentiels pour apporter des solutions aux problèmes du changement climatique ? et ils sont à notre portée. »

Comme tous les défenseurs plus nobles, les milieux humides sont prodigieux, mais sous-estimés. Surtout, ils sont efficaces. Ils servent d'éponges naturelles pour absorber les inondations. Ils constituent des obstacles qui protègent nos littoraux contre les marées et les chocs météorologiques. Les végétaux qui poussent dans les milieux humides captent et emprisonnent le carbone, ce qui empêche de le rejeter dans l'atmosphère.

Les milieux humides ont beau accomplir tous ces exploits, ils passent essentiellement inaperçus. Or, il est difficile d'ignorer la réalité scientifique. CIC estime à environ 150 milliards de tonnes le carbone emmagasiné par les milieux humides au Canada. C'est l'équivalent des émissions d'environ six milliards de voitures sur 20 ans. En outre, lorsqu'un hectare de milieu humide est réaménagé, il peut emmagasiner 2 471 mètres cubes d'eau de ruissellement, ce qui représente l'équivalent de 15 444 baignoires remplies d'eau. Ce même hectare filtre aussi 9,9 kilogrammes de phosphore dans nos eaux de surface. Les milieux humides font rejaillir de véritables bienfaits, et ces écosystèmes essentiels prouvent chaque jour leur bien-fondé.

Scientifique auprès de CIC, Pascal Badiou est l'un des éminents chercheurs canadiens qui étudient les milieux humides et le changement climatique. Selon lui, la préservation des milieux humides est l'activité la plus importante que le Canada puisse mener pour participer aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Or, il y a beaucoup de travail à accomplir.

« Dans certaines régions du Canada, nous avons perdu plus de 90 % de nos milieux humides, et nous continuons d'en perdre encore plus chaque jour, explique M. Badiou. Il faut enrayer cette tendance si on veut accomplir des progrès. »

Depuis plus de 80 ans, CIC préserve les milieux humides et étudie les bienfaits qu'ils font rejaillir sur la faune et sur les Canadiens et les Canadiennes.

À l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, CIC invite tous les Canadiens à participer à la préservation de ces écosystèmes essentiels. Aujourd'hui plus que jamais, il faut prendre conscience des milieux humides et de leur capacité d'apporter des solutions aux problèmes du changement climatique ? et agir.

À propos de la Journée mondiale des zones humides : C'est le 2 février 1971 qu'a été adoptée la Convention relative aux zones humides, dans la ville de Ramsar en Iran. Ce traité, négocié par des pays et des organismes non gouvernementaux, encadre la conservation et l'utilisation judicieuse des milieux humides. Le Canada est l'un des États-nations signataires de la Convention, qui vise aujourd'hui 37 sites Ramsar désignés à titre de milieux humides d'importance nationale (les sites Ramsar).

À propos de Canards Illimités Canada : Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement.

