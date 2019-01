Projet financé par la Société d'habitation du Québec - La Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau inaugure son immeuble de 49 logements à Gatineau





GATINEAU, QC, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin, ont procédé aujourd'hui à Gatineau à l'inauguration officielle de la Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau. Cet immeuble de 49 logements a nécessité un investissement de près de 9,1 M$.

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a accordé plus de 3,4 M$ à ce projet d'habitation qui vise à offrir des logements abordables aux artistes et aux travailleurs culturels de Gatineau et de l'Outaouais.

La SHQ a versé cette subvention dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. De plus, elle garantit le prêt contracté par la coopérative.

Pour sa part, la Ville de Gatineau a octroyé près de 1,3 M$ pour la construction de cet immeuble situé dans un secteur culturel en pleine croissance.

Dix des logements de la Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau sont pour des personnes seules et les trente-neuf autres - dont dix de trois chambres à coucher - sont réservés à des familles. Une salle polyvalente située au rez-de-chaussée stimule les collaborations et favorise une vie communautaire active pour ses occupants.

Citations :

« Les administratrices et administrateurs de la coopérative ont été précurseurs en mettant sur pied cet important projet d'habitation. En voyant la qualité de celui-ci, je ne peux que les féliciter chaleureusement d'avoir pris cette initiative. Notre gouvernement est fier d'être associé à cette réalisation exceptionnelle destinée à la communauté culturelle de Gatineau. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à saluer le travail colossal réalisé par la Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau. En plus de permettre de contrer l'exode des créateurs vers d'autres villes et régions, ce nouvel immeuble offrira un milieu de vie centré sur des valeurs de solidarité, d'entraide et de créativité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La coopérative Les artistes du Ruisseau prend racine en plein coeur de l'axe culturel Montcalm : une excellente nouvelle pour le secteur! Des personnes oeuvrant dans le domaine des arts trouveront ici non seulement un lieu de résidence, mais également un espace propice aux collaborations artistiques qui animera le voisinage. Je veux remercier et féliciter l'ensemble des parties prenantes pour ce projet important pour notre centre-ville. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Faits saillants :

Quelque 24 ménages bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de 413 040 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau .

. Transition énergétique Québec a investi 130 925 $ pour que le bâtiment réponde aux normes de certification Novoclimat.

La Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau est localisée dans le pôle culturel de la rue Montcalm , au centre-ville de Gatineau. Ce quartier est destiné au développement d'ateliers, de lieux d'exposition et de résidences, et est articulé autour de nouveaux parcours piétonniers et places publiques faisant ressortir le caractère culturel, historique et patrimonial du secteur.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

