Alimenté par Velodyne, HoloMatic dévoile sa nouvelle solution de service de voiturier autonome





Velodyne Lidar, Inc. fournit des capteurs lidar à la pointe de l'industrie destinés à une nouvelle technologie HoloMatic de conduite autonome qui libère les conducteurs de la tâche chronophage de recherche d'une place de stationnement. Le système HoloMatic, dénommé HoloParking, est la première solution de service de voiturier intelligente de Chine à fonctionner 24 heures sur 24 quelles que soient les conditions météorologiques.

Contrairement aux systèmes d'aide au stationnement, HoloParking n'exige pas que l'on rapproche le véhicule d'une place de stationnement. Il suffit que le conducteur laisse son véhicule à l'entrée du parc de stationnement. Grâce à HoloParking, le véhicule trouve ensuite une place où se garer et effectue les manoeuvres de stationnement de façon autonome et sans supervision humaine. Pour récupérer son véhicule, le conducteur peut relancer le système à distance et sa voiture se rendra automatiquement de sa place de stationnement à la zone d'embarquement. Pendant tout ce processus, le conducteur n'a même pas besoin d'entrer dans le parc de stationnement.

Grâce aux informations à haute résolution et tridimensionnelles fournies par les capteurs intelligents lidar de Velodyne sur le milieu environnant, HoloParking excelle dans un large éventail de scénarios. Qu'il fonctionne dans un environnement à faiblement éclairé, un parc de stationnement encombré où se croisent passants et véhicules, ou dans des conditions météorologiques extrêmes, HoloParking offre à ses utilisateurs des services de stationnement autonome sûrs et fiables.

« Quasiment chaque conducteur à une horrible histoire à raconter à propos d'une longue recherche de stationnement qui l'a beaucoup stressé et inquiété pare qu'il devait arriver à l'heure à un rendez-vous, » a expliqué D. Kai Ni, fondateur et PDG de HoloMatic. « HoloParking offre aux conducteurs un processus de stationnement facile et sans stress. Les capteurs lidar à la pointe de l'industrie de Velodyne permettent au système HoloParking de naviguer dans des structures de stationnement complexes, et des conditions météorologiques difficiles, même quand des personnes et des objets entourent le véhicule. »

Cette année, la commercialisation de HoloParking en Chine a commencé dans certaines villes sélectionnées, avec un déploiement initial à Shanghai. D'ici 2020, HoloParking prévoit de prendre en charge plus de 20 villes, comptant chacune au moins 20 parcs de stationnement.

« HoloMatic a créé une solution de conduite autonome innovante pouvant fonctionner 24 heures sur 24 et dans n'importe quelles conditions météorologiques, depuis le dépôt jusqu'à la récupération du véhicule », a déclaré Wei Weng, directeur exécutif pour la région Asie-Pacifique chez Velodyne Lidar. « Le système HoloParking exploite tout le potentiel des riches données de perception informatique de Velodyne pour permettre au véhicule de déterminer l'itinéraire le plus sûr vers une place de stationnement. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne fournit les solutions lidar les plus intelligentes et les plus puissantes en matière d'autonomie et d'assistance au conducteur. Fondée en 1983 et basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar, révolutionnaires. En 2005, David Hall, fondateur et PDG de Velodyne, a inventé les systèmes lidar à vision panoramique en temps réel, révolutionnant la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, le polyvalent Ultra Pucktm, l'Alpha Pucktm, parfait pour une autonomie L4-L5, le VelaDometm à très grand-angle, et le Velarraytm optimisé pour les systèmes ADAS, sans oublier Vellatm, le logiciel révolutionnaire d'assistance au conducteur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 14:30 et diffusé par :