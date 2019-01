Le ministre Rodriguez annonce des nominations au conseil d'administration du Musée canadien pour les droits de la personne





Les nouveaux membres du conseil d'administration aideront à faire mieux comprendre au public la question des droits de la personne

GATINEAU, QC, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé la nomination de Michèle Rivet, à titre de vice-présidente, et de Julie Jai, à titre d'administratrice, au conseil d'administration du Musée canadien pour les droits de la personne.

Ces nominations s'inscrivent dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

Michèle Rivet a été juge pendant 30 ans. Elle a fondé et été nommée première présidente du Tribunal des droits de la personne du Québec lors de sa création en 1990, poste qu'elle a occupé jusqu'en 2010. Depuis, elle est professeure agrégée à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Mme Rivet est également muséologue. En plus des études de premier cycle accomplies à la faculté de droit de l'Université de Montréal et du diplôme d'études supérieures obtenu à l'Université de Paris, Mme Rivet a aussi décroché une maîtrise en muséologie à l'Université de Montréal. Elle a été faite membre de l'Ordre du Canada en 2018.

Julie Jai est une professionnelle du droit et des politiques possédant des compétences reconnues dans le domaine des droits de la personne, des questions liées à la Charte canadienne des droits et libertés, des droits autochtones, ainsi que des lois portant sur les pensions et le travail. Elle est cadre au sein de la fonction publique et a acquis de l'expérience au sein des gouvernements du Canada, de l'Ontario et du Yukon. Elle a notamment oeuvré auprès des Premières nations. Mme Jai est actuellement membre à temps partiel du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Elle a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université York et une maîtrise en droit de l'Université de Toronto.

Citations

« En tant que Canadiens et Canadiennes, nous pouvons être fiers du Musée canadien pour les droits de la personne, le premier musée exclusivement consacré à l'évolution des droits de la personne, à leur avenir et à leur célébration. La vaste expérience de ces personnes nouvellement nommées appuiera le Musée dans son mandat visant à faire mieux connaitre les droits de la personne, à promouvoir le respect d'autrui et à encourager la réflexion et le dialogue. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Les administrateurs et administratrices du conseil d'administration des musées nationaux sont nommés par le ministre du Patrimoine canadien avec l'approbation du gouverneur en conseil.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle façon d'aborder les nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Celle-ci est fondée sur des processus ouverts, transparents et axés sur le mérite qui permettent de trouver d'excellentes candidatures reflétant vraiment la diversité du Canada.

La nouvelle approche requiert un processus de sélection pour les postes à temps plein et à temps partiel.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 17 organismes du Portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les parties intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

Les musées nationaux sont des organismes indépendants qui font partie du Portefeuille du Patrimoine canadien. Ils sont assujettis à la Loi sur les musées de 1990.

