Étude 2019 de J.D. Power sur les conseils bancaires aux particuliers au Canada : la Banque Scotia au premier rang





La Banque Scotia prend la tête de file des cinq grandes banques canadiennes en matière de satisfaction de la clientèle

TORONTO, le 31 janv. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle se classe au premier rang de l'étude 2019 de J.D. Power sur les conseils bancaires aux particuliers à l'échelle canadienne. La Banque Scotia a enregistré l'amélioration la plus importante par rapport à l'année précédente, prenant la position de tête dans des catégories cruciales de l'expérience client (pertinence des conseils, souci de répondre aux besoins des clients, qualité des conseils). L'étude est fondée sur les commentaires de milliers de clients des services bancaires aux particuliers des quatre coins du Canada.

« C'est un grand honneur. Tous les jours, nous faisons des clients notre priorité, en cherchant constamment à leur faire vivre une expérience exceptionnelle et en leur donnant des conseils pertinents qui les aideront à atteindre leurs objectifs financiers. Ces dernières années, nous avons accru nos investissements dans le coaching des conseillers en vue d'améliorer l'expérience des clients à chaque point de contact et de développer des relations fondées sur la confiance, explique John Doig, vice-président à la direction, Distribution - Services aux particuliers, Banque Scotia. La Banque Scotia est fière d'être la banque vers laquelle se tournent nos clients pour obtenir de judicieux conseils et d'excellentes solutions, d'autant plus qu'ils ont accès à notre gamme remarquable de produits de placement. »

Cette étude a été réalisée auprès de 1 451 clients des services bancaires de détail au Canada qui, au cours des douze derniers mois, ont reçu de leur banque principale des conseils sur les produits ou services qui leur conviennent ou sur les moyens de satisfaire d'autres besoins financiers. L'étude évalue la satisfaction des clients des cinq grandes banques canadiennes de détail en ce qui a trait aux conseils qu'ils ont reçus.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2018, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 97 000 employés et les actifs à 998 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un chef de file mondial réalisant des études sur les consommateurs, offrant des services-conseils et faisant de l'analyse des données, ce qui lui permet d'aider ses clients à accroître la satisfaction de leur clientèle, à stimuler leur croissance et à augmenter leur rentabilité. Fondée en 1968, l'entreprise compte des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique et en Europe.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 14:21 et diffusé par :