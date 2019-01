Andrés Fontecilla au Salvador à titre d'observateur de l'élection présidentielle





QUÉBEC, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la campagne pancanadienne Témoins pour la paix, Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion, a été invité à agir à titre d'observateur pour le premier tour de l'élection présidentielle du 3 février prochain au Salvador. M. Fontecilla sera observateur électoral pour l'ONG Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD).

Le député de Laurier-Dorion, qui est d'origine chilienne, participe depuis de nombreuses années à des activités de promotion de la démocratie et de la justice sociale en Amérique centrale et en Amérique du Sud au sein de différentes communautés latino-américaines du Québec, en particulier auprès de la communauté salvadorienne, très présente en sol québécois.

« Les liens historiques de solidarité entre les peuples latino-américains et le Québec sont profonds. Cela a commencé avec les missionnaires québécois qui se sont rendus dans différents pays de l'Amérique latine pour soutenir le développement des secteurs les plus défavorisés de ces pays et promouvoir la démocratie. Des milliers de Québécois et Québécoises laïques, jeunes et moins jeunes, ont ensuite pris le relais. Le Québec et les peuples latino-américains ont ainsi tissé des liens solides et pérennes. En tant que député à l'Assemblée nationale du Québec et comme observateur de l'élection présidentielle, je veux contribuer modestement à la consolidation de la démocratie salvadorienne. »

M. Fontecilla fera partie d'une importante mission d'observation composée de délégués-es provenant de partout à travers le monde. À son retour au Québec, le 5 février, il témoignera de son expérience lors d'un événement public en compagnie d'autres observateurs et observatrices. Il siégera dès le lendemain à l'Assemblée nationale pour la reprise des travaux parlementaires. Les frais engagés par cette mission d'observation électorale sont entièrement à la charge du député de Laurier-Dorion.

