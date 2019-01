Norsk Titanium désigne Stephen L. Littauer comme Directeur des affaires financières





Les représentants officiels de Norsk Titanium (Norsk), le leader mondial de la fabrication additive de composants en titane de qualité aérospatiale, ont annoncé aujourd'hui que Stephen L. Littauer avait rejoint l'entreprise en tant que Directeur des affaires financières. M. Littauer rejoint Norsk, fort de 32 ans d'expérience financière en tant que cadre, au sein d'entreprises multinationales publiques et privées, dans les secteurs de l'industrie, de l'aérospatiale et de la défense. Après avoir occupé les fonctions de DAF pendant plus de trois ans, Bart van Aalst reprendra son poste de membre du Conseil d'administration de Norsk.

« Les acquis uniques de Steve, dans le développement du leadership d'entreprises publiques, associés à son expérience des entreprises privées, s'avéreront une ressource vitale pour Norsk, alors que nous accentuons notre présence et notre impact au sein du secteur de la fabrication additive » indique Michael Canario, président et PDG de Norsk. « Alors que nous souhaitons la bienvenue à Steve, je voudrais également remercier Bart pour son rôle au sein de l'équipe dirigeante, car sa passion et son engagement ont été essentiels aux succès que nous avons obtenus jusqu'à aujourd'hui ».

M. Littauer a plus récemment occupé le poste de DAF pour Ten Cate Advanced Composites et AIP Aerospace. Avant ses postes, en tant que dirigeant d'entreprise, il a passé 17 ans en tant que cadre financier de niveau senior au sein d'Eaton Corporation et GE Aviation. M. Littauer a débuté sa carrière en progressant dans des postes de gestion financière et contractuelle aux responsabilités de plus en plus importantes chez Rockwell et Thiokol.

« L'un des éléments qui m'ont attiré chez Norsk est la qualité de l'équipe qui a été mise en place » déclare M. Littauer. « Je suis heureux de rejoindre une entreprise positionnée pour répondre aux besoins de réduction des coûts et des délais auxquels la chaîne d'approvisionnement de l'aérospatiale est aujourd'hui confrontée. Je suis impatient d'apporter mon aide à l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance ».

À propos de Norsk Titanium

Norsk Titanium est un fournisseur pionnier mondial de composants structurels en titane, de qualité aérospatiale, fabriqués de manière additive. La société se distingue dans l'industrie de l'aviation par son processus breveté Rapid Plasma Depositiontm (RPDtm), qui transforme le fil de titane en composants complexes, adaptés à des applications structurelles, et essentiels pour la sécurité. Norsk Titanium est un fournisseur de niveau 1 de Boeing, qui s'est engagé à réduire les coûts des aérostructures et des moteurs à réaction pour les principaux fabricants aérospatiaux du monde. RPDtm est le premier titane structuré imprimé en 3D, certifié par la FAA, offrant des avantages substantiels en termes de délais de fabrication et d'économies de coûts pour les clients travaillant dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des affaires. www.norsktitanium.com

