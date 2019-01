Avis aux médias - Ouverture officielle du Domaine des flocons du Bal de Neige





M. Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, M. William Amos, député de Pontiac (Québec) et Mme Nathalie Lemieux, mairesse suppléante de Gatineau, participeront à l'ouverture officielle du Domaine des flocons du Bal de Neige

OTTAWA, le 31 janv. 2019 /CNW/ - M. Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, M. William Amos, député de Pontiac, et Mme Nathalie Lemieux, mairesse suppléante de Gatineau, participeront vendredi à l'ouverture officielle du Domaine des flocons du Bal de Neige. M. Fergus et M. Amos seront présents au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme. Cette activité est présentée en partenariat avec la Ville de Gatineau.

Le Bal de Neige aura lieu du 1er au 18 février, durant les fins de semaine, dans la région d'Ottawa-Gatineau. Toutes les activités se dérouleront également le lundi 18 février, jour de la Famille en Ontario.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 1er février

HEURE :

10 h 30

LIEU :

Parc Jacques-Cartier

285, rue Laurier

Gatineau (Québec)

Notes aux médias :

L'événement se déroulera au bas de la glissade Chinook.

On demande aux représentants des médias d'utiliser l'entrée de la rue Saint-Étienne.

Le stationnement de la Marina de Hull sera disponible selon le principe du premier arrivé, premier servi.

sera disponible selon le principe du premier arrivé, premier servi. Des porte-paroles du Bal de Neige et le porte-parole du Domaine des flocons, Daniel Coutu , seront sur place pour accorder des entrevues.

