La Banque Nationale verse un million de dollars à OSMO dans le cadre d'un partenariat visant à soutenir l'écosystème montréalais des entreprises en démarrage





MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - OSMO et la Banque Nationale sont fières d'annoncer un partenariat visant à soutenir le développement et la croissance de l'écosystème montréalais des entreprises en démarrage, en favorisant la collaboration avec les acteurs de l'écosystème.

OSMO est un organisme à but non lucratif qui facilite la création et la croissance de nouvelles entreprises, cultive et oriente le talent entrepreneurial, mobilise les acteurs de l'écosystème et contribue à son rayonnement local et international. L'objectif d'OSMO est de positionner la métropole dans le top 20 mondial des écosystèmes les plus dynamiques.

« La Banque Nationale a été fondée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir OSMO dans la mise en place d'un écosystème qui favorisera les échanges entre tous les acteurs de la communauté entrepreneuriale de Montréal. L'entrepreneuriat montréalais est en pleine effervescence et représente un levier d'innovation important pour le développement économique et social au Québec », souligne Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Cette contribution de la Banque Nationale s'inscrit dans la vision d'OSMO d'encourager les efforts de rapprochement entre les entreprises en démarrage et les grandes institutions du secteur privé.

« Les entrepreneurs et les organisations ont définitivement intérêt à travailler main dans la main. OSMO s'est donné comme mission de développer davantage de partenariats corporatifs dans les prochaines années, et c'est une grande fierté pour nous de compter sur le soutien de la Banque Nationale comme l'un de nos principaux partenaires », souligne Patrick Gagné, PDG d'OSMO.

La Banque Nationale est partenaire de la Maison Notman et d'OSMO depuis 2013. Cette collaboration a permis à OSMO de soutenir au fil des ans plus de 150 entreprises en démarrage dans leur développement et de contribuer à la création de plus de 1 000 emplois.

À propos d'OSMO

OSMO a comme mission de pourvoir au développement de l'écosystème des entreprises en démarrage montréalaises depuis 2009. Grâce à la Maison Notman, elle offre un milieu vibrant et accessible à tous qui favorise la collaboration ainsi que le transfert des connaissances et du savoir-faire entre les différents acteurs de la communauté entrepreneuriale. Pour en savoir davantage, rendez-vous au www.osmomtl.org .

