Centre Cloutier-du Rivage - Les ministres Danielle McCann et Sonia LeBel annoncent la modernisation des équipements de services diagnostiques





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, et la ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Champlain, madame Sonia LeBel, ont annoncé que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS) procédera à un investissement de près de 3 M$ afin de moderniser les équipements de services diagnostiques du Centre Cloutier-du Rivage.

Cette somme servira à remplacer certains appareils diagnostiques, soit un appareil de tomodensitométrie et un appareil de radioscopie, de même qu'à réaliser des travaux de réaménagement du bâtiment, notamment la réfection de son système de ventilation.

Citations :

« Ce financement permettant l'acquisition de nouveaux appareils de pointe témoigne des efforts concrets qui sont faits par notre réseau pour améliorer l'accessibilité et la qualité des services offerts à la population. En plus d'accroître la diversité et la rapidité des examens réalisés au Centre Cloutier-du Rivage, un tel investissement aura un effet positif notable sur le travail des radiologistes, qui pourront bénéficier d'une plus grande qualité de l'image pour leurs diagnostics. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très sensible au maintien des services au Centre Cloutier-du Rivage puisque c'est une grande préoccupation des gens qui habitent le Cap-de-la-Madeleine et les environs. Et en tant qu'élue, je me dois de demeurer le plus près possible de leurs besoins. Selon moi, en investissant dans ces nouveaux appareils, le CIUSSS facilitera la vie des usagers, qui pourront ainsi passer certains examens près de chez eux dans un environnement qui leur est familier. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Champlain

Faits saillants :

En raison de l'ampleur des travaux requis dans le cadre de ce projet, certains examens tels que la radioscopie, la tomodensitométrie et l'échographie seront réalisés à Trois-Rivières pendant une durée de sept mois. Les patients concernés seront informés du lieu de leur examen directement lorsqu'ils appelleront pour prendre rendez-vous par les modalités habituelles.

Les médecins du territoire ont également été avisés de ce changement temporaire. Aucun délai supplémentaire n'est envisagé pour la population puisque les heures d'ouverture ont été augmentées pour accueillir un volume supplémentaire d'examens au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) et des réaménagements ont été effectués.

Notons que les travaux n'ont pas de conséquences sur les services de radiographie simple, qui demeureront disponibles au Centre Cloutier-du Rivage pendant cette période.

