Concours de créativité lexicale - Deviens une machine à mots!

MONTRÉAL, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui, les enseignantes et les enseignants de français ainsi que leurs élèves du secondaire sont invités à participer au premier concours de créativité lexicale de l'Office québécois de la langue française.

D'ici au 29 mars 2019, les élèves sont invités à créer des mots nouveaux qui décrivent des réalités pour lesquelles il n'existe pas encore d'équivalent en français. Du matériel est proposé aux enseignantes et aux enseignants pour accompagner les élèves dans la création d'un ou plusieurs néologismes.

En participant au concours, les élèves ainsi que leurs enseignantes et leurs enseignants peuvent contribuer à l'enrichissement de la langue française et remporter des prix d'une valeur totale de plus de 5 000 $.

Citation :

« Le français est parfois perçu par certaines personnes comme une langue figée qui parvient difficilement à nommer la vie moderne, alors qu'il s'agit en fait d'une langue avec laquelle on peut facilement jouer et créer et qui s'enrichit en permanence. Ce projet vise à sensibiliser les jeunes à la souplesse et à la vivacité de la langue française. »

Robert Vézina, président-directeur général de l'Office québécois de la langue française

Faits saillants :

Le ou les mots proposés par les classes participantes ne doivent pas figurer dans les ouvrages de référence sur la langue française.

La ou les propositions d'une classe doivent permettre d'exprimer en français les concepts athleisure, life hack, streamer ou youthquake ou un concept au choix.

Les noms des personnes gagnantes seront connus au mois de mai 2019.

Les néologismes gagnants ou ceux qui seraient sélectionnés à titre de finalistes pourraient être intégrés au Grand dictionnaire terminologique.

Liens connexes :

Informations sur le concours :

https://www.francofete.qc.ca/creativite-lexicale

Règlement du concours de créativité lexicale :

https://www.francofete.qc.ca/creativite-lexicale/reglement.pdf

