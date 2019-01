Adomos : 6ème année consécutive de croissance - Perspectives renforcées pour 2019





KEUR 2018 2017 % Total Produits d'exploitation 9 210 8 452 9% Chiffres sociaux non audités

Adomos réalise une nouvelle performance solide en 2018 avec des produits d'exploitation en croissance de 9%, malgré le report de signatures d'un nombre important de ventes immobilières sur le 1[er] trimestre 2019.

Les produits d ' exploitation immobiliers sont en effet restés stables en raison de l ' allongement persistant au second semestre , et notamment au mois de décembre, du délai entre réservation et ven te, ce qui a décalé une partie du CA immobilier sur 2019. L ' a ctivité commerciale de cette branche a quant à elle été excellente : Adomos a signé 4 60 réservations en 2018 contre 39 8 en 2017 , avec pour conséquence une augmentation significative ( +30% ) du portefeuille des réservations au 31/12/2018 , ce qui boostera d ' autant le CA immobilier du 1 [ er ] se m estre 2019 .

L ' activité Marketing -Leads est en progression de 19 % par rapport à 2017 .

Enfin, l'activité foncière a bien avancé, avec la signature des premiers compromis de vente début 2019 et des perspectives améliorées sur l'année à venir.

2018 : croissance de l'activité marketing leads et hausse des réservations immobilières

Adomos affiche en 2018 sa sixième année consécutive de progression avec des produits d'exploitation de 9 210 K?.

L'activité marketing lead, en croissance de 19%, a été particulièrement dynamique : Adomos a gagné plusieurs nouveaux clients et augmenté son CA avec ses clients historiques.

Les produits d'exploitation de l'activité ventes immobilières sont stables alors que l'activité commerciale a été très dynamique. Sur les 460 réservations : 425 ont été signées par les conseillers « affiliés Adomos », (contre 321 en 2017 : +32%) ce qui est particulièrement satisfaisant car ces ventes dégagent une marge brute 5 fois supérieure à celles de l'activité « Centrale de vente ». 35 réservations (contre 77 en 2017) ont été réalisées via l'activité « centrale de vente » historiquement utile mais devenue non stratégique car peu rentable. Le chiffre d'affaire a quant à lui été ralenti par l'allongement de 2 mois du délai moyen entre la réservation et la vente décalant environ 850 K? de CA de 2018 à 2019.



2019 : franchir un palier décisif

2019 devrait de nouveau être une excellente année, avec une nouvelle croissance attendue de ses deux activités historiques et l'émergence du nouveau pôle foncier.

Conforter les deux activités historiques

L ' activité Marketing- leads démarre en 2019 sur un niveau de commandes significativement supérieur à celui du début 2018. Le chiffre d'affaires devrait ainsi continuer à progresser sur l'ensemble de l'année.

L ' activité de vente immobilière devrait connaître une forte croissance sous l'effet conjugué de deux facteurs :

Adomos démarre l'année 2019 avec 65 conseillers « affiliés » - contre 50 à la même époque en 2018 - et compte en fidéliser une quinzaine de plus en 2019. Le portefeuille de réservations au 31.12.18 a augmenté de 30% par rapport à celui de l'année précédente, avec un impact immédiat sur le chiffre d'affaires du 1er semestre 2019.

Développer la nouvelle activité de marchand de biens

Dans le cadre de la mise en place de son plan stratégique à cinq ans (2018-2022), Adomos développe depuis 1,5 an une nouvelle activité ayant pour objectif d'acquérir en marchand de biens des immeubles d'habitation occupés en province, avec une décote de 30% par rapport aux lots diffus, et ayant une rentabilité locative brute de 10% en moyenne.

Adomos a acquis 2 immeubles à ce jour :

Un immeuble à Périgueux (24) , d'une valeur travaux inclus de 2,9 M?, d'une rentabilité locative brute de 11,4% avant travaux, et dégageant une marge nette de plus de 1 M ? après revente. Cet immeuble acquis fin octobre 2018 n'a connu aucune difficulté juridique. Il est mis en copropriété et l'ensemble des locataires ont été notifiés à la mi-décembre 2018, avec un délai de 2 mois pour répondre.

Sur les 52 locataires en place 26 ont répondu à ce jour : 10 souhaitent acquérir leur appartements et 16 ne sont pas intéressés. Le taux de réponses positives est à ce jour élevé en regard de la norme habituelle des ventes à la découpe.

Les 8 appartements libres pourront être vendus environ 20% plus cher que les lots occupés. Adomos les mettra progressivement en vente localement, la saisonnalité de ce marché de la résidence principale se concentrant entre mars et octobre.

Sur les 16 appartements commercialisables auprès des investisseurs depuis le 15 janvier (locataires refusant d'acheter) Adomos a déjà signé 3 compromis de vente et 7 appartements sont en cours de signature.

Un immeuble à Beaucaire (30) , d'une valeur de 360 K? dégageant une rentabilité locative brute de 9,6% et une marge nette de 100 K? après revente. Cet immeuble a fait l'objet de longues mises en conformité juridiques qui sont finalisées. Le droit de préemption des

locataires vient d'être notifié. En cas de refus de leur part, 6 appartements sur les 7 ont été optionnés par des investisseurs, pour signature des compromis de vente en mars 2019.

Le démarrage commercial de cette nouvelle activité est ainsi excellent et va au-delà des attentes : Adomos, qui comptait commercialiser les appartements de l'immeuble de Périgueux en 2 ans (2019 et 2020) pense désormais finaliser toutes les ventes en 2019, avec un impact sur les résultats à partir du deuxième semestre, les actes pouvant être passés à partir du 1er juillet 2019, à compter de la finalisation des travaux de rénovation.

Adomos affiche ainsi sa confiance en sa capacité à développer son nouveau pôle foncier de marchand de biens. Elle entend ainsi procéder à de nouvelles acquisitions dès lors que le taux de commercialisation de l'immeuble de Périgueux sera suffisamment avancé.

Adomos aborde donc 2019 en position favorable : sur ses métiers historiques comme pour sa nouvelle activité, la stratégie 2018-2022 se déroule conformément à ses attentes et lui ouvre les portes d'une possible forte progression de sa rentabilité d'exploitation en 2018 et en 2019.

Informations sur les BSA restant à exercer

Le tableau actualisé des BSA et instruments dilutifs restant à exercer est le suivant :

Nombre Date de d'actions Directoire potentielles Date de ou conseil restant à Date l'assemblé d'admini- Prix créer au limite e générale stration d'exercice 31/01/2019 d'exercice BSA COTES ATTRIBUES GRATUITEMENT AUX ACTIONNAIRES 03/04/2017 03/04/2017 0,91 EUR 4,445,566 12/04/2019

Adomos confirme être éligible au PEA-PME pour 2019.

Calendrier Financier

31 mars 2019 au plus tard : publication des résultats annuels 2018

16 et 17 avril 2019 : participation au Small Cap Event

30 avril 2019 au plus tard : mise en ligne des comptes audités

Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est le spécialiste français de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. http://www.adomos.com/infofi

Contact :

Fabrice Rosset, 01-58-36-45-0-0 fabrice.rosset@adomos.com

Marie Le Goff (Kablé Communication) 01-44-50-54-71, marie.legoff@kable-communication.com

