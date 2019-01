Gespeg annonce des clarifications à son communiqué de presse du 17 janvier 2019 concernant la lettre d'entente visant à acquérir le projet de Montauban d'ADN Canada Inc.





SASKATOON, Saskatchewan, 31 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES GESPEG COPPER INC. (TSX-V: GCR) (la «Compagnie» ou «Gespeg»), à la suite d'une demande spécifique du TSX-V à cet effet, Gespeg fournit par la présente des informations supplémentaires et quelques précisions concernant l'acquisition proposée, notamment en ce qui concerne l'estimation historique de la propriété, les conditions de l'option entre DNA et Osisko Metals et certaines conditions de l'acquisition, la réalisation de l'acquisition est sujette à l'approbation par les actionnaires de DNA et du TSX-V.

Estimation historique

En 2014, DNA Canada a commandé à InnovExplo un rapport technique NI 43-101 sur le parc à résidus Anacon Lead 1. Le rapport mentionné sous les Règles NI 43-101 peut être consulté sur SEDAR sous le profil de DNA Canada Inc. InnovExplo a utilisé les données du programme de forage par percussion de 2010 pour estimer les ressources du site de résidus Anacon Lead 1. InnovExplo a vérifié tous les calculs pour les 95 résultats de densité et a également comparé chacun des 199 résultats d'analyse d'or et d'argent fournis par DNA aux certificats de test de laboratoire d'origine; aucun écart n'a été observé.

Ce rapport technique mentionne des ressources indiquées de 462 000 tonnes titrant 0,31 g / t Au (4570 onces d'or) et 32,68 g / t Ag (485 630 onces d'argent). La valeur des métaux récupérés (VMR) est de 31 $ la tonne, le cours de l'or étant de 1 300 $ / once, le prix de l'argent de 20 $ / once, le taux de change CAD / US de 1,10 et le coût d'exploitation avoisinant les 20 $ par tonne. Cette estimation des ressources minérales a été signée par Vincent Jourdain, ingénieur, PH. D. Le résultat de cette étude est une estimation des ressources minérales, comprenant des ressources indiquées. Peu de travaux ont été exécutés par une personne qualifiée pour classer l'estimation historique en tant que ressources minérales actuelles. La société ne considère pas l'estimation historique comme une ressource minérale actuelle. Le mandat du NI43-101 révisé et mis à jour sera exécuté par MRB & Associate et M. Vincent Jourdain PEng. PH. D agira en tant que personne qualifiée. Un rapport technique à l'appui des ressources minérales actuelles sera déposé sur SEDAR dans les 45 jours.

Option DNA/Metaux Osisko;

Conformément à la convention d'option signée le 5 décembre 2018, DNA a octroyé à Osisko Metals le droit unique et exclusif (l '«Option») de gagner et d'acquérir un intérêt véritable et légal de 80% sur la Propriété. L'option octroyée à Osisko Metals est octroyée dans le but d'affecter uniquement les découvertes de métaux communs. Si une découverte de métaux précieux est faite, Osisko Metals aura le droit et la possibilité d'acquérir un intérêt de 20% dans cette découverte de métaux précieux. Cette option affecte seulement 127 claims et exclut la portion des parcs à résidue(tailings) de la propriété.

Afin d'exercer l'option, Osisko Metals devra engager des dépenses d'exploration minimales de 2 500 000 $, comme suit:

500 000 $ au plus tard le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur; 750 000 $ au plus tard le deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur; et 1 250 000 $ au plus tard le 3e anniversaire de la date d'entrée en vigueur;



et participera également au financement parmi les principales commandes d'une société ouverte ou d'une entité désignée par DNA qui est ou sera le propriétaire de la propriété d'un montant compris entre 200 000 $ et 250 000 $ afin de poursuivre le développement de la propriété.

Conditions de l'acquisition

La lettre d'accord entre DNA et Gespeg a été signée le 16 janvier 2019 et modifiée le 29 janvier 2019. La totalité de la surface de la propriété couvre une superficie totale de 6372 hectares. Aucun frais de démarchage n'a été ni ne sera payé par Gespeg dans le cadre de l'acquisition.

Comme les politiques de la Bourse de croissance TSX ne permettent pas l'émission d'actions à un prix inférieur à 0,05 $, le capital total de la débenture a été modifié à 3 778 825 $. La débenture sera convertible en actions ordinaires de Gespeg dans les 12 mois suivant la signature de l'accord formel, comme décrit dans le communiqué de presse du 17 janvier. Toutes les autres conditions de l'acquisition restent inchangées, sauf que Gespeg, pour le compte de, et, sur instructions de, DNA, distribuera, par l'intermédiaire de son agent de transfert, les actions pouvant être émises à DNA directement aux actionnaires de DNA. Si la débenture n'est pas entièrement convertie dans les 12 mois suivant la signature de l'accord formel, le prix de conversion sera automatiquement porté à 0,10 $ et le nombre d'actions de Gespeg devant être émises en vertu de cette conversion sera réduit en conséquence. Pour plus de précision, les dettes de DNA devant être assumées par Gespeg, jusqu'à un maximum de 150 000 $, comprennent les montants à payer à Hydro-Québec, les taxes impayées, les paiements relatifs à une hypothèque existante et les dettes envers les fournisseurs de services.

Après des discussions avec la TSXV, Gespeg s'attend à ce que la reprise de la négociation se fasse vers le 4 février 2019.

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été revues par Vincent Jourdain PEng, PH. D. de MRB & Associates. et par Bernard-Olivier Martel, géo., directeur technique de Gespeg Copper Resources. Les deux sont des personnes qualifiées selon le Règlement 43-101

À propos de Gespeg Copper Resources Inc. : Gespeg est une société d'exploration axée sur le cuivre, en particulier dans une région extrêmement sous-explorée «Gaspé, Québec». Avec une équipe de direction dédiée, l'objectif de la société est de créer de la richesse pour les actionnaires grâce à la découverte de nouveaux dépôts.

Pour information:

Sylvain Laberge

Président et CEO

514.702.9841

Slaberge@gespegcopper.com

