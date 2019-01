Merz présentera de nouvelles données cliniques dans le domaine de l'esthétique à l'IMCAS 2019





Merz, leader mondial de l'esthétique et des neurotoxines, a annoncé aujourd'hui que les données cliniques sur l'utilisation du portefeuille Merz Esthétique, y compris Bocouture®, Belotero®, Cellfina®, Radiesse® et Ultherapy®, seront présentées oralement et par le biais de ePoster en ligne au cours du Congrès mondial International Master Course on Aging Science 2019 (IMCAS), qui se tiendra du 31 janvier au 2 février 2019 à Paris, en France.

"Chaque année, le Congrès mondial de l'IMCAS offre à Merz un forum engageant qui lui permet de nouer des liens plus étroits avec des médecins du monde entier, des experts internationaux et d'autres leaders de l'industrie, ainsi que l'occasion de présenter et de débattre de l'avenir de la médecine esthétique," a déclaré Philip Burchard, CEO de Merz. "Nous croyons que la recherche continue en esthétique médicale et les données cliniques de haute qualité sont essentielles à cette conversation, et Merz est fier de soutenir et de partager la recherche sur notre portefeuille de produits de certains des médecins esthétiques les plus reconnus au monde lors de la réunion IMCAS de cette année, dans le but d'apporter encore de meilleurs résultats aux patients."

En plus des présentations orales et ePoster énumérées ci-dessous, Merz Aesthetics sponsorisera également un symposium intitulé "Unique Combinations for Unique Patients" le samedi 2 février de 10h30 à 12h30, Salle Amphi Bleu, niveau 2. L'événement comprendra des injections en direct et des informations sur les traitements fournies par quatre conférenciers experts internationaux : Dr Gabriela Casabona - Dermatologue, Brésil ; Dr Kate Goldie - Médecin esthétique, Royaume-Uni ; Dr Jani van Loghem - Médecin esthétique, Pays-Bas et Dr Tatjana Pavicic - Dermatologue, Allemagne.

Présentations orales

Comparaison des formulations de neurotoxines botuliniques de type A en Asie. Niamh Corduff, MD - Cosmetic Refinement Clinic ; Australie [n°83109, qui sera présentée le jeudi 31 janvier à 17h34, salle 352, niveau 3].

Nouvelle approche pour le traitement de la cellulite - Algorithme utilisant la subcision contrôlée, MFU et CaHA. Gabriela Casabona, MD - Ocean Clinic, Marbella, Espagne [n°79913, qui sera présentée le jeudi 31 janvier à 18h06, Amphi Bordeaux, niveau 3].

Amélioration des cicatrices postopératoires à l'aide de toxine botulique et de "microneedling" après l'excision de la tumeur. Gabriela Casabona, MD - Ocean Clinic, Marbella, Espagne [n°78809, qui sera présentée le vendredi 1er février à 8h36, Salle Passy, niveau 1].

Innocuité, tolérabilité et efficacité des injections à doses répétées d'incobotulinumtoxine A dans le traitement des rides supérieures du visage. Martina Kerscher, MD - Université de Hambourg ; Hambourg, Allemagne [n°83227, qui sera présentée le vendredi 1er février à 8h40, Amphi Havane, niveau 3].

Approche multimodale pour un rajeunissement total des mains. Elizabeth Bahar Houshmand, MD - Houshmand, MD, Dallas, TX [n°78969, qui sera présentée le vendredi 1er février à 9h30, salle 342].

Esthétique régénérative - Innovations importantes dans l'esthétique qui utilisent des processus régénératifs. Kate Goldie, MD - European Medical Aesthetics Ltd, Londres, Angleterre [n°81055, qui sera présentée le vendredi 1er février à 17h10 CET, Amphi Bordeaux, niveau 3]

L'utilisation de CaHA dilué comme biostimulant : l'importance de choisir la bonne dilution pour obtenir la meilleure diffusion. Gabriela Casabona, MD - Ocean Clinic, Marbella, Espagne [n°78815, qui sera présentée le vendredi 1er février à 18h06, Amphi Bleu, niveau 2].

Une approche innovante pour améliorer la texture de la peau : Technique de disque dur avec CaHA hyperdilué. Pier Paolo Rovatti - Chirurgien plasticien, Vérone, Italie [n°82753, qui sera présentée le samedi 2 février à 9h52, salle 351].

Démonstrations en direct

Ces démonstrations en direct auront lieu le samedi 2 février dans la salle Maillot (niveau 2).

Radiesse (+) - CaHA pour le lifting et le modelage du bas du visage. Simon Ravichandrandran, MD - Clinetix, Glasgow, Royaume-Uni [n°76817, présentée à 2h00].

Belotero Volume - HA pour l'augmentation du haut du visage. Tatjana Pavicicic - Dermatologue, Munich, Allemagne [n°76819, présentée à 2h20]

Présentations d'affiches

Les présentations ePoster seront disponibles du jeudi 31 janvier au samedi 2 février pendant toute la durée de la conférence, à la station E-learning du niveau 2.

Diminution de l'effet thérapeutique des agents de la toxine botulique de type A : Analyse de la base de données du système de déclaration des effets indésirables de la FDA. Rashid Kazerooni, PharmD, MS, BCPS - Merz North America, Raleigh, NC, États-Unis [n°83209]

Suivi clinique multicentrique ouvert post-commercialisation pour confirmer la performance et l'innocuité du CPM-HA20 dans la revitalisation de la peau du visage. Martina Kerscher, MD - Université de Hambourg ; Hambourg, Allemagne [n°83551]

Différenciation de l'échographie micro-focalisée avec traitement de visualisation par un protocole de prise en charge personnalisé du traitement see-plan. Julia Sevi, MD - Santé esthétique ; Leeds, Angleterre [n°83561]

Copyright © 2019 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA. Tous droits réservés. MERZ, MERZ AESTHETICS et le logo MERZ sont des marques déposées de Merz Pharma GmbH & Co. KgaA.

À propos de Merz

Basée à Francfort, en Allemagne, Merz est une société familiale d'envergure internationale spécialisée dans l'esthétique et les neurotoxines. Société privée depuis 110 ans, Merz se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, sa perspective à long terme et sa croissance rentable. Outre son portefeuille exhaustif de produits d'esthétique médicale dans les catégories des dispositifs, des produits injectables et des soins cutanés, Merz développe également une thérapie à base de neurotoxines destinée au traitement des troubles moteurs d'origine neurologique. Au cours de l'exercice 2017/18, Merz a généré un chiffre d'affaires de 1 024,4 millions d'euros. La société emploie 3 151 personnes dans le monde et dispose d'une présence directe dans 28 pays. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.merz.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 13:10 et diffusé par :