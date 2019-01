Fondaction investit plus de 5 millions $ dans Brault & Bouthillier, le plus grand distributeur de matériel éducatif au Québec





QUÉBEC, le 31 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Fondaction est fier d'annoncer un investissement de plus de 5 millions $ dans Brault & Bouthillier, le plus grand distributeur de matériel éducatif de langue française au Québec, permettant ainsi de maintenir la propriété québécoise de cette entreprise qui emploie plus de 120 personnes à sa place d'affaires de Montréal.

Fondée en 1944, Brault & Bouthillier contribue depuis des décennies à l'apprentissage et au développement global des jeunes grâce à une collection de produits ludiques, éducatifs et pédagogiques de qualité, tout en offrant formation et service-conseil aux professionnels de l'éducation et aux parents. En plus de ses activités de distribution de matériel scolaire aux écoles, elle opère un point de vente au détail qui génère plus de 4 millions $ de chiffre d'affaires annuellement.

Croissance hors Québec

« L'investissement de Fondaction nous permettra de poursuivre notre croissance hors Québec et sur le marché du détail, via l'acquisition ou l'ouverture de nouveaux magasins. Plus que jamais, Brault & Bouthillier est aujourd'hui positionnée pour consolider son statut de leader en matière de produits et services pédagogiques de langue française », souligne le président de l'entreprise, Paul Le Brun.

« Le maintien de la propriété québécoise de fleurons comme Brault & Bouthillier est une priorité constante pour Fondaction. Nous sommes également très fiers d'investir dans une entreprise qui contribue à l'épanouissement de nos jeunes, promeut la vivacité de la langue française et, en misant sur l'approvisionnement local, soutient les activités de centaines de partenaires d'affaires québécois », mentionne Geneviève Bouthillier, chef adjointe à l'investissement de Fondaction.

On investit ici

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable dans les PME québécoises. Au fil des années, il a développé une expertise considérable dans la réalisation d'investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, territoriales, environnementales et économiques.

À propos de Fondaction

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 159?000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de près de 1?200 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Plus d'informations au fondaction.com.

SOURCE Fondaction

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 13:00 et diffusé par :